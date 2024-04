A találkozót Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke nyitotta meg és köszöntötte a megjelent vendégeket.

Számos előadás volt hallható a 21. Kisnemesi Otthonok Országos Találkozóján, a képen dr. Virág Zsolt. Fotó: Bencsik Ádám

Dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. ügyvezető igazgatója beszámolójában kitért arra, mi is történt az elmúlt egy évben a kúria, illetve a kisebb kastélyok terén. Hangsúlyozta, hogy eddig főként a nagyobb kastélyok felújítása volt a prioritás, ezek kerültek előtérbe. Bemutatta, hogy az elmúlt egy évben összesen 9 olyan kúriát és kiskastélyt adtak át, vagy fognak átadni az elkövetkező néhány hónapban, amelyek mennyiségét és minőségét tekintve eddig nem voltak megszokottak. Ezt követően ismertette a tolcsvai Rákóczy-Kastély történetét is.

Lenyűgöző Munkácsy festmények találhatóak Karcagon is

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere beszámolt arról a Munkácsy kiállításról, amely a településükön található és látogatható. A Pákh Imre magángyűjteményéből válogatott műalkotásokon keresztül megismerhető a teljes festői pálya, az ifjúkori rajzoktól kezdve a kiforrott alkotásokon, portrékon, tájképeken, szalonképeken át a kései művekig. A lenyűgöző festményeken kívül egyedi grafikai lapok, albumok, rajzvázlatok is megtalálhatók a kiállítási anyagban, amely segítségével végigkísérhetjük Munkácsy Mihály különleges művészetét. Ezt a gyűjteményt a Munkácsy alapítvány jóvoltából tudták bemutatni, ráadásul egy olyan épületben, ami nemrégiben épült. A Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ, a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítésével jött létre egy pályázatnak köszönhetően. Az ötszintes épület egyedi formavilágával országosan is kiemelkedő, és modern építőművészeti alkotásnak számít. A Munkácsy kiállítás pedig a legelső rendezvény az épületben.

Főszerepben a Mester a találkozón

Gálffy Zsuzsanna történész-levéltáros beszélt Munkácsy korának gasztronómiájáról, a budapesti látogatásáról, illetve a francia hatásokról a magyar gasztronómiában. Elmondta, hogy Munkácsy festett konyhai témájú képeket is. Azonban olyat nem, ami kifejezetten be is mutatja a főzési folyamatokat. Amikor Munkácsy 1882-ben Magyarországra látogatott, akkor már hosszabb ideje Párizsban élt. Az egyes fogadásokon és banketteken, amiket a tiszteletére adtak jellemző volt a francia hatás. Bemutatta tehát a francia konyha a kultúráját, és hogy ez miképpen kapcsolódik a magyar gasztronómiához.