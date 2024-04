A legtöbb résztvevő több számban is érintett volt. A Békés vármegyei tékvandósok az érmek zömét töréstechnikában gyűjtötték be, ezen felül öt érmes csapatban is szerephez jutottak.

A battonyai Barátság SE válogatottjai közül Marosin Bella lecsúszott a dobogóról, de nagyon szépen teljesített, küzdelemben a legjobb négybe jutásért esett ki. Amint arról beszámoltunk, Mezei Nikolett nagyon fegyelmezett, tudatos és higgadt küzdelemmel felnőtt Európa-bajnok lett, magabiztosan legyőzve korábbi riválisait, a női csapat speciáltörésben pedig bronzérmet szerzett. A serdülő korosztályú Tóth Lajos egyéni küzdelemben a legjobb 8 között zárt, csapat speciáltörésben a dobogó harmadik fokára állhatott társaival. Edzője, Rádai Imre a férfi csapat erőtörésben lett bronzérmes.

A magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klubot Cseresznyés Lea, De Nusso Ricardo, Priskin Ferenc és Tamás Tímea képviselte. Priskin Ferenc és De Nusso Ricardo mesterek a felnőtt férfi speciál technikai csapat oszlopos tagjaiként, fontos pontokat szerezve bronzéremhez segítették a magyar team-et. A klubot vezető Tamás Tímea mester a felnőtt női speciáltechnikai csapat tagjaként harmadik lett, az erőtörő lányokkal pedig aranyérmet szerzett. Cseresznyés Lea mester az ifjúsági lány speciáltechnikai csapattal végzett az előkelő 5. helyen.

Fotó: BMHSZ

Egyéniben Priskin Ferenc került a legközelebb a dobogóhoz, aki férfi speciáltechnikai törés kategóriában, minden eddiginél jobb egyéni teljesítménnyel lett negyedik. A nehezített körülmények (nem engedélyezték neki a szemüveg használatot), valamint egy megkérdőjelezhető bírói döntés ellenére érte el ezt a remek helyezést, miközben a szaktudásának köszönhetően a többi speciál technikában részt vevő versenyzését is segítette edzőként.

A szarvasi újonc felnőtt válogatott Bessenyei Domos megállta a helyét a felnőttek mezőnyében. Az, hogy két csapat bronzéremmel térhetett haza, több, mint biztató a jövőt jelent. Ha továbbra is ilyen ütemben fejlődik és ilyen hatalmas munkát fektet bele, stabil és eredményes válogatott lehet. A felkészítését édesapja, a szintén egykori kiváló küzdő Bessenyei Ferenc és a klubvezető Tóth István mester végezte.

Békés vármegyei helyezettek

Küzdelem. Felnőtt női, 65 kg: Európa-bajnok: Mezei Nikolett (Battonya, edző: Rádai Roland). Junior női (ifjúsági), 49 kg: 5. Marosin Bella (Battonya). Pre-junior (serdülő) fiú, 65 kg: 5. Tóth Lajos (Battonya).

Töréstechnika. Speciáltechnikai törés. Felnőtt férfi: 4. Priskin Ferenc (Magyarbánhegyes). Férfi csapat: 3. Magyarország (Priskin Ferenc – Magyarbánhegyes, Bessenyei Domos – Szarvas, De Nusso Ricardo – Magyarbánhegyes). Klub). Női csapat: 3. Magyarország (Tamás Tímea – Magyarbánhegyes, Mezei Nikolett). Pre-junior (serdülő). Fiú csapat: 3. Magyarország (Tóth Lajos).

Erőtörés. Férfi csapat: 3. Magyarország (Bessenyei Domos, Rádai Imre – Battonya). Női csapat: Európa-bajnok: Magyarország (Tamás Tímea – Magyarbánhegyes). Junior női csapat: 6. Magyarország (Marosin Bella, Cseresznyés Lea – Magyarbánhegyes).