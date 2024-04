Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

A békési fürdő energetikai korszerűsítésére nyújt be 430 millió forintos támogatásra pályázatot az úgynevezett TOP Plusz program keretében a helyi önkormányzat – jelentette be Kálmán Tibor. Békés polgármestere a képviselő-testület csütörtöki ülése után megtartott sajtótájékoztatón elmondta, bíznak benne, hogy ez az elképzelésük is sikerrel jár majd, és akkor ez lesz a tizenegyedik kedvezően elbírált pályázatuk a TOP Plusz konstrukcióban. A békési fürdőt érintő fejlesztési elképzelés mellett más helyi szempontból fontos kérdésekről is döntöttek.

Beszámolt a rendőrség a tavalyi tevékenységéről csütörtökön Békéscsabán, a városi közgyűlés ülésén. Békéscsabán mérséklődött a regisztrált bűncselekmények száma, ugyanakkor némileg több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A grémium tagjai szabálytalanul parkoló autósokra, hangos motorosokra, szabálytalanul haladó kerékpárosokra és rolleresekre hívták fel a rendőrség figyelmét.

A gyulai Bartók Béla utca 1. szám alatti rabbiház 51/100-ad tulajdonrésze a helyi önkormányzat tulajdonába kerül. Csütörtöki ülésén a képviselő-testületet hozzájárult, hogy a gyulai németek letelepedésének 300. évfordulója alkalmából, a Szent József templom főhomlokzatán emléktáblát helyezzenek el.

Azért volt 2,5 millió a táskát elhagyó férfinél, mert házfelújítással kapcsolatos dolgokat akart intézni. Szerencséjére a táska és a pénz is előkerült – egy becsületes megtalálónak köszönhetően.

A Mercedes Benz teljes elektromos palettája – az EQ A-tól az EQ S-ig – felvonult Csorváson csütörtökön délelőtt, hogy az Oldtimer autós túrák mintájára megrendezett versenyen pontosan előírt időket teljesítsenek. Csorváson egy dupla egy per százas feladatot kellett teljesíteni, ahol hat és nyolc másodpercre pontosan kellett letudni a kétszer harminc métert az elektromos Mercedesekkel.

Csütörtök este a Karmelita kolostorban tartott ünnepi fogadást Orbán Viktor miniszterelnök a kétnapos budapesti CPAC konferencián részt vevő mintegy nyolcvan kiemelt külföldi vendég tiszteletére - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Felcsillant a remény: lehozhatják Suhajda Szilárd holttestét a Mount Everestről.