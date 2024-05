Egy osztálykirándulás keretében három napot töltöttek a Kis-Sárréten a nagyváradi iskolások, ezalatt számos érdekes programon vettek részt. A megérkezést követően a Sző-réti tanösvényen ismerkedtek meg a tájat jellemző növény- és állatvilággal. Túrájuk elején beszélgettek a nemzeti park munkatársával a magyar természetvédelem jelképének számító nagy kócsagról, mely hamarosan meg is jelent, ugyanis szép számmal fészkelnek itt a Kis-Sárréten. Eközben a nemzeti park címerállatáról, a túzokról is kérdezősködtek a gyerekek, melyet ügyesen felismertek a park munkatársainak ruháján található címerről.

Különleges élményeket szereztek a Kis-Sárréten a nagyváradi gyerekek. Fotó: Járvás Katalin

Útjuk a nádas mellett vezetett, ahol nagy örömükre meg is szólalt a nádi tücsökmadár, majd barkóscinegét is megfigyeltek. Sétájuk első állomásán a betekintő toronyból a kislibáikat vezetgető nyári ludakra lettek figyelmesek, majd megbeszélték a két legépebben fennmaradt mocsármaradvány, a Sző-rét és az Ugrai-rét történetét, valamint tisztázták mi a különbség a mocsár és a láp között.

A továbbiakban a szikes gyepek növényvilágát fedezték fel. A diákok érdeklődve hallgatták, milyen eltérő növénytársulásokat eredményez már egy kicsi szintkülönbség is ezen a szikes vidéken.

Következő állomásukon megnézegették az erdőben található különböző odúkat, ezek kihelyezésének fontosságáról beszélgettek. Továbbhaladva barna rétihéjával és vörös gémekkel találkoztak, miközben a sárban látható vaddisznó és szarvas nyomokat tanulmányoztak. Sétájuk végén két széncinege család életébe is bepillantást nyerhettek, akik a Bihari Madárvárta kertjében választottak lakóhelyet.

Másnap a csapat a Biharugrai-halastavakra indult. A Zöldhalmi-tó gátján haladva egészen közelről láthattak nyári lúd családot. A kislibák a fűben lapultak, ezért a gyerekek aggódva siettek tovább, hogy a lúdcsalád újra egyesülve tudjon a tó felé haladni. A betekintő felett a jó időben fecskék cikáztak, a tavon récék ringatóztak, miközben kárókatonákat és repülő kanalasgémeket is megcsodáltak.

A Csík-tóhoz érve megfigyelhették a tavon végzett munkálatokat, a kiugráló halak látványa lenyűgözte a gyerekeket, majd távcsővel bütykös hattyúkat, szárcsákat, különböző récéket és alámerülve táplálkozó búbos vöcsköt is megleshettek. A lelkes csoport minden látott faj nevét gyöngybetűkkel lejegyezte, és még a visszaúton az előző napon megtanult növényeket is átismételte. Végül, a gyerekek nagy örömére, a hídon áthaladva napozó mocsári teknőst is találtak.