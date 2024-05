A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóség beszámolójából kiderült, hogy gyermeknapon az állatparknak helyet adó szarvasi Anna-ligetet valóban a gyerekek birodalmává varázsolják, így kicsik és nagyok egyaránt remek kikapcsolódásra készülhetnek. Az állatpark állandó látványosságai, a több, mint 50 féle Kárpát-medencére jellemző állatfaj, az állatsimogató lakói, a Kölyök-zug játszótér, az interaktív tanösvény elemek és kiállítás mellett számos izgalmas eseményre lehet majd számítani május 26-án, vasárnap.

Forrás: Körös-Maros Nemzeti Park

Vendégük lesz ezen a napon a békéscsabai Bábika Játszóház. A látogatóközpont melletti réten a régi idők játékainak hangulatát teremtik majd meg. Lesz itt horgászat, óriásbuborék készítés, célba dobás és kukoricázó is. Megannyi furfangos egyensúlyozó, tapintós, kirakós és társasjáték, illetve ördöglakat vár majd a gyerekekre. A kézműves programon pedig lehet majd szélforgót, könyvjelzőt, legyezőt, termésképeket készíteni, textil állatfigurát varrni, csuhéból pillangót, szitakötőt fonni.

Idén is jelen lesz Hetyke, a büszke kis póni, aki hátára veszi majd a lovagolni vágyó apróságokat. Ezen a napon továbbá a legkisebbek is beülhetnek az állatparki kistraktorok volánjához, ahol kedvére fotózkodhat a család. Természetesen sor kerül a kihagyhatatlan állatos látványetetésekre is. Délben a dámszarvasok, délután az európai bölények és a farkasok bemutatóját tartják.

A fentieken túl arcfestés és csillámtetoválás keretében bárki magára öltheti majd kedvenc állata fizimiskáját. Míg a kalandra vágyó nagyobb gyerekek és felnőttek, kinyomozhatják a Bagolykapun túli rejtélyt, egy bűntény felderítésében pedig ezúttal az állatpark detektívje Lefül Elek lesz a gyermekek és családjuk segítségére.