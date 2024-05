Beruházássorozat 1 órája

47 utcát érintő útfejlesztés célegyenesébe értek Békésen

Célegyenesébe, a megvalósítás közvetlen küszöbére érkezett a 47 békési utcát érintő, több mint egymilliárd forintos útfejlesztési program – jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, beérkeztek az árajánlatok a kivitelezésre, és várhatóan néhány napon belül a nyertes pályázót is kiválasztja majd a képviselő-testület pénzügyi bizottsága, azt követően pedig a konkrét, 47 utcát érintő útfejlesztési munkálatok is elkezdődnek.

Papp Gábor Papp Gábor

Kálmán Tibor a sajtótájékoztatón elmondta, az önkormányzati kampány ellenére továbbra is nagy lendülettel folyik a munka, és nagyon fontosnak nevezte, hogy a lakossághoz pontos információk jussanak el a különböző beruházásokkal, így a 47 utcát érintő útfejlesztéssel kapcsolatban. A helyi Fidesz-KDNP kiemelt célnak tekinti az útfejlesztéseket. Képünkön Balog Zoltán, Deákné Domonkos Julianna, Kálmán Tibor, Csibor Géza, Polgár Zoltán és Tarkovács István. Fotó: Bencsik Ádám

Fotó: Bencsik Adam 47 utcát érintő útfejlesztés: egymilliárd forintból valósul meg Bejelentette, hogy a több mint egymilliárd forintos útfejlesztés kivitelezésének közbeszerzési eljárására beérkeztek az árajánlatok, összesen hat cég nyújtotta be a szakmai dokumentumokat. A közbeszerzési szakemberek elkészítették a bírálati jegyzőkönyvet, amely a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályon van, és az ő visszajelzésüket követően, várhatóan néhány nap múlva a képviselő-testület pénzügyi bizottsága döntést hoz a kivitelezőről, a nyertes pályázóról, majd elkezdődhet a munka. A közel 2 éve tartó, mondhatni maratoni futás hangulatú előkészítési, illetőleg megvalósítási szakasz napokon belül átszakítja a célszalagot, hamarosan szerződést köthetünk a kivitelező céggel. A polgármester kiemelte, ahogy 2021-ben, amikor 9 utcát aszfaltoztak le, úgy most is biztosítják a lakosoknak azt lehetőséget, hogy a kapubejárójukat az aszfaltozással egy időben megcsináltathassák, ezért összekötik őket a leendő kivitelezővel. Ezzel kapcsolatosan péntektől felkeresik az érintett utcák lakóit. Az útfejlesztési programra az úgynevezett TOP Plusz pályázaton belül nyert el több mint egymilliárd forintot a békési önkormányzat. Kálmán Tibor ugyancsak bejelentette, hogy jövő héten az útfejlesztési projektben nem érintett utcákban kátyúzási munkálatok kezdődnek, amire 10 millió forintot különítettek el a város költségvetésében. Számos fejlesztés valósul meg A településvezető emlékeztetett arra, hogy az útfejlesztés mellett több TOP pluszos pályázat is zajlik a városban. A galéria energetikai korszerűsítése folyamatban van, a területet átadták a kivitelezőnek. Jelenleg minden nyílászárót egyenként egy restaurátori cég vizsgál át a műemléki épületre vonatkozó előírásoknak megfelelően. A szakemberek döntenek azokkal kapcsolatban.

Az ipari csarnok építése esetében folyamatosan érkeznek a cégek árajánlatai, hamarosan itt is a bírálati szakaszba lépnek.

A Teleky utcai óvoda tornaszobájának esetében az ajánlatot adó cégek hiánypótlási szakaszban járnak, hamarosan itt is eredményt tudnak majd hirdetni a kivitelezésre.

A rendelőintézet belső felújítása esetén a közbeszerzési hatóság jóváhagyását követően elindul a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. A szociális város rehabilitációs projektjükben a képzések elindultak. Az Élhetőbb Békés 1 és az Élhetőbb Békés 2, illetve a dánfoki üdülőközpontot érintő projektjük elkészült engedélyes tervei a Magyar Államkincstárnál várják a jóváhagyást, amit követően el tudják indítani a közbeszerzési eljárásokat a megvalósításra. Kálmán Tibor hangsúlyozta, minden pályázat halad előre, a következő hetekben és hónapokban sok helyszínen lesznek munkálatok, amely közül kiemelkedik a belterületi utak aszfaltozása.

