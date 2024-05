–Nagyon jó érzés, hogy a III. Open Road Tour Békéscsabára érkezett. Meg tudom mutatni azokat a helyeket a barátaimnak, az érdeklődőknek, ahol felnőttem. Felemelő mindez, ahogy az is, hogy a családom is itt vár, ők is szurkolnak nekünk, a rendezvény sikeréért és a biztonságos motorozásért is – fogalmazott. Az egész túra egyik jelentősége, hogy felhívjuk a biztonságos motorozásra a figyelmet. Egyre többen motoroznak, és aki motorozik az autót is vezet. Így olyan módon együttműködhetünk, hogy mindenki tudja, hogy milyen a másik járművével közlekedni.