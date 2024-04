Az Open Road Tourt beharangozó csütörtöki, békéscsabai sajtótájékoztatón Szarvas Péter köszöntötte elsőként a jelenlévőket. A polgármester elárulta, az Open Road Tour idén egy olyan útvonalon fog végighaladni, amelyben Békés vármegye, azon belül pedig Békéscsaba nagyon fontos szerepet tölt majd be. Hozzátette: a négy napos program kapcsán Közép-Európa legnagyobb motoros felvonulásáról van szó, amelynek most először lesz Békés vármegye a célállomása. A karaván május 24-én, pénteken, kora este érkezik meg Békéscsabára, ami után a Csabagyöngye Kulturális Központ stégjén lesz egy blues koncert. Majd május 25-én, 10 óra 30 perckor indulnak a motorosok a Szent István térről egy Békés vármegyét behálózó túrára, de búcsút csak 26-án vesznek vármegyénktől.

Seben Gabriella, Knezsik István, Hankó Ákos, Szarvas Péter, Dávid Zoltán és Budai Lóránt tájékoztatott az Open Road Tour motoros fesztiválról. Fotó: Bencsik Ádám

Szarvas Péter visszaemlékezett, a motorozáshoz mindösszesen tinédzserkori Babettája köti, no meg persze a Szelíd motorosok film, amiben a chopperekkel ismerkedett meg. Az eseményről elmondta, Békéscsaba önkormányzatának komoly feladatai vannak a 2024-es Open Road Tour-on, amelynek sikerét szervezési munkálatokkal segítik. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvény, amelynek központi szereplői a Harley-Davidson motorok, a szórakozás mellett a gurulás biztonságáról is szól. Arról, hogy miként lehet ésszerűen a motorozás szerelmeseivé válni, és mire kell ügyelni főként a nagy súlyú és nagy teljesítményű motorok kapcsán.

Hankó Ákos, az Open Road Tour főszervezője elmondta, az Open Road Riders Community idén harmadik alkalommal szervezi meg az Open Road Tourt, amely évről-évre Magyarország legszebb tájain vonul végig több száz motoros részvételével. A nagyszabású motoros túra idén a Budapest Open Road Days fesztivál felvezető eseménye is egyben. Részletezte: 23-án, dél körül indulnak el Győrből, az első estét budapesti bázisukon töltik. Itt lesz majd a regisztráció, illetve koncertek. Május 24-én 10 óra 30 perckor indulnak tovább a résztvevők, az első pénteki állomás Jászberény lesz. A következő Gyomaendrőd, itt várják a Békés vármegyében hozzájuk csatlakozó motorosokat. Estefelé érkeznek meg Békéscsabára, majd 25-én, szombaton Orosházán és Gyulán vezetett felvonulást tartanak, bemutatva a vármegye szépségeit. A felvonulások után visszatérnek Békéscsabára, ahol az est sztárvendége Ganxsta Zolee és a Kartel lesz.

A főszervező kiemelte: az egész túra egyik legfontosabb üzenete a biztonságos motoros közlekedés terjesztése. Az, hogy lehet és kell is biztonságosan motorozni, mert ezt az élményt csak akkor érdemes átélni, ha nem a kórházban végezzük. A vasárnapról elárulta, az utolsó nap is tartogat izgalmakat, hiszen a 10 óra 30 perces indulást követően egy különleges útvonalon, a Wenckheim kerékpárúton közelítik meg a szabadkígyósi kastélyt, csak ezután tér haza mindenki.

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke és az Open Road Tour fővédnöke elmondta, a Békéscsabai Kolbászfesztivál örökös társelnökeként és a város hivatalos kolbász nagyköveteként külön öröm számára, hogy Békéscsaba hangsúlyos szerepet kap az idei országos motoros túrán. Hozzátette: fontos, hogy a közlekedésben megtanuljuk tisztelni egymást, amire az Open Road Tour is tanítja a résztvevőket.

Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere kifejtette, a motorozás látványa és hangeffektusa is lenyűgöző tud lenni. Aki pedig motorosként éli át ezt az élményt, mondhatni le sem tud szállni a járművéről. Úgy gondolja, Békés vármegye útjai is évről-évre egyre alkalmasabbak a motorozásra, ami a biztonságos közlekedés alapja is. Végül hozzátette, kitűnő lehetőségnek tartja, hogy a túra egyik állomásaként bemutathatják Orosháza szépségeit a résztvevőknek.

Budai Lóránt, Jászberény polgármestere elmondta, fontos megmutatni azt a lakosságnak minden településen, hogy a motorosok igenis jó emberek. Jászberényben például már elindult egyfajta szemlélelváltás, ami főként a szuper jászsági motoros csapatnak köszönhető, amelynek tagjai egyre többször mutatják meg magukat Jászberényben, és teszik ezt meg gyakran karitatív akciók keretében.

Seben Gabriella, a Körös Motoros Karitatív Egyesület elnöke elmondta, örömmel vállalnak szerepet maguk is szervezőként az Open Road Tour-ban. Ismertette: 25-én, szombaton 17 órától a Szent István téren Tobenzo, majd 19 órától a Santa Muerte zenekar koncertjére várnak mindenkit, továbbá különböző gyermekprogramokkal készülnek. Elárulta, március 15-én, szezonnyitó gurulásukon gyermekjátékokat gyűjtöttek, amit a rendezvény keretében visznek el még 24-én a jászberényi gyerekeknek.

Végül Borsodi László, a Csabai Csípős Blues Klub elnöke tájékoztatott arról, hogy az Open Road Tour-ra 24-én blues koncerttel készülnek, méghozzá underground blues műfajban. A Csabagyöngye stégjén fellép majd a Blue Stone.