Budai Farkasok-Rév–Optimum Solar-Békési FKC 21–25 (8–11)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Budaörs, 50 néző. Vezette: Kovács Tibor, Mándli Balázs.

Békés: TAKÁCS – Novák E., Horváth L. 1, Haszilló 4, DÁVID, Mezei 4, Fedor 3. Csere: Vígh (kapus), KEPESS 7 (4), ÁRPÁSI 5, Novák Zs., Varsandán, Kovács Sz., Laufer 1, Sütő. Edző: Padla József. A Budai Farkasok legjobb góldobói: Fekete D. 4 (4), Vuleta 3.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/4, ill. 5/4.

A bronzéremért harcban álló békésiek feszes védekezéssel lepték meg vendéglátóikat, Takács pedig még egy hetest is hárított a meccs elején (8. p.: 2–4). A kapusoknak a folytatásban is fontos szerep jutott, sok kísérletet ártalmatlanítottak, emiatt kevés találat született. Vuleta a 17. percben 6–7-re hozta fel a Farkasokat, ám Takács Szabolcs azután tíz minutára rolót húzott előttük, ezt kihasználva visszavett a korábbi 3 gólos előnyét a Békés. Az időkérés sem javított a budaiak teljesítményén, Haszilló átlövésével már négy is volt a csapatok között a szünet előtti utolsó percben.

Lendületei szünet utáni kezdés

Kepess eredményessége révén zsinórban három viharsarki találattal indult a második felvonás. A hazaiak trénere már a 35. percben időkérésre kényszerült (8–14), mire megszületett az első góljuk. Nagyon együtt volt a látogatók védekezése, amivel nem tudtak mit kezdeni a házigazdák. A félidő közepéig állandósult a látogatók 6-7 gólos fórja, ami Árpási dupláját követően a 47. minutában duzzadt először nyolcra (14–22). Ezzel tulajdonképpen idő előtt eldőlt a csata végkimenetele. A Budai Farkasok még produkált egy hármas sorozatot, de valós veszélyt nem jelentett a végjátékra már pontatlanabbá váló vendégek sikerére.

Padla József: – Nagyszerű mentalitással játszottuk végig a mai mérkőzést, ezért jár az elismerés csapatnak, mint ahogyan az egész éves teljesítményért is. Szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik az elmúlt három évben a csapat mellett álltak és segítették annak előrehaladását.