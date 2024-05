A Békés Vármegyei Értéktár Bizottság tavalyi tevékenységét is napirendre vették a közelmúltban a vármegyei közgyűlés ülésén. Ebből kiderült, hogy a vármegyei értékek közé került

Csernus Tibor festőművész és grafikus művészeti munkássága,

Kepenyes Pál életműve, művészeti munkássága,

Sasváriné Paulik Ilona élete és sportolói munkássága,

Balczó András életműve, sportolói munkássága,

a Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett,

valamint dr. Gschwindt András munkássága.

A Békés Vármegyei Értéktár Bizottság tevékenysége is napirendre került a vármegyei közgyűlés ülésén. Fotó: Bencsik Ádám

Kikerült viszont a vármegyei értékek közül a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, mivel évek óta nem szervezték meg ezt a rendezvényt. Így összességében, jelenleg 75 kuriózum található a vármegyei értéktárban.

Békés vármegyében 58 önkormányzat hozta létre települési értéktárát, állította fel a helyi bizottságát. Ez a vármegyei települések több mint kétharmadát jelenti, az arány az országos átlag feletti. A helyi értéktárak eddig közel 1500 kuriózumot vettek nyilvántartásba.

Zalai Mihály elnök kiemelte, hogy Békés vármegye rendkívül gazdag értékekben, és a mozgalom lehetőséget ad arra, hogy ezt meg is mutassák. A vármegyei bizottságban és az albizottságaiban mintegy negyvenen ténykednek.

Kiemelte, hogy a helyiek is fontosnak érzik az értékeket, és bár 58 településen jött létre bizottság, ezek közül valóban tevékenyen valamivel kevesebb működik, de ez a szám is 40 feletti, tehát sok. Idén is megrendeznék a Vármegyenapot, amelyen bemutatkoznak az értékek.