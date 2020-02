Megszakadt a békésiek jó sorozata

Kecskeméti TE-Duna Aszfalt U20–Omnia Pub&Food Békés 84:69 (29:21, 21:12, 19:20, 15:26)

NB I. B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. Kecskemét, 50 néző. V.: Domán, Drenyovszki, Marton. Békés: Koma (18), Kertész (7), Lógár, Krisztics (24/15), Balog G. (1). Cs.: Vass (6/6), Adebayo (9/3), Szabó N. (4). Mb. edző: Csorba Szabolcs. A KTE-Duna Aszfalt U20 legjobb dobója: Molnár D. (19/6.)

A keddre tervezett Pécs Rátgéber Akadémia elleni mérkőzést több baranyai játékos válogatottbeli elfoglaltsága miatt vasárnapra halasztották (a találkozót kivételesen nem Békéscsabán, hanem Békésen rendezik meg). Nem maradt azonban hétközben sem meccs nélkül a békési együttes, ugyanis a KTE-Duna Aszfalt U20 elleni bajnokit előrehozták szerdára.

Bár a békésiek tudták, hogy a tabellán 6. helyet elfoglaló fiatal Bács-Kiskun megyeiek agresszív védekezéssel operálnak, a hazaiaknak mégis sikerült meglepniük őket. Bátortalanul kezdett a Békés megyei csapat, a játékuk is meglehetősen pontatlan volt. A kecskemétiek nagy lendülettel, gyors indításokkal hamar 10 pontos előnybe kerültek. Hiába próbálta váltogatni védekezését a vendég, sem az emberfogás, sem a területvédekezés nem hozott számottevő eredményt. Valamiért a tűz is hiányzott a látogatókból. A 2. negyedben is ezt a lagymatag játékot mutatták, míg az ellenfél nem lankadt és tovább hizlalta az előnyét.

A 2. félidőre valamelyest rendezte sorait a Békés, egy perc alatt 8 pontot szerzett és 10-re közelítette meg vendéglátóját. Mindez fellángolás volt csupán, hiszen Komáék megtorpantak, s bár ezután még történtek felzárkózási kísérletek, már nem úgy tűnt, hogy beérheti a Kecskemétet. Hiába dobott Danijel Krisztics 20-nál is több pontot és Koma Dániel 18-at, nem akadt más, aki társulni tudott volna hozzájuk. A hazaiak pedig jól használták ki embereik, Lewis Chester, Molnár Dániel és Plézer Gábor gyorsaságát.

A viharsarkiak szerették volna folytatni a Sopronban, majd az Óbuda ellen megkezdett jó sorozatukat, de ez a fiatal, dinamikus KTE ellen nem sikerült.

A 26 pontos Békés maradt az utolsó előtti 14. helyen.

Csorba Szabolcs megbízott edző: – A mai napon sokkal jobb volt a KTE, mint mi. Az egy–egy játékukat nem tudtuk levédeni, és a lepattanó csatát is nagyon megnyerték.