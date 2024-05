A szerdán az utolsó percben pontot mentő szarvasiak a Medgyesbodzás otthonában javíthatnak, a már bajnok Gyula pedig Nagyszénáson vizitál a 24. fordulóban.

Óvári Balázsra (5) várhatóan az Orosháza ellen is számíthat Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzőjeként

Május 4., szombat, 17.00

Orosházi MTK-ULE (3.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (4.)

Bordás Dániel, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A békéscsabaiak erőnlétileg és taktikailag is nagyon felkészültek. Nálunk nem okozott problémát, hogy a múlt heti mérkőzésünk elmaradt, sőt, lehet, hogy jót is tett a fiúknak, akik egy kicsit kiestek a mókuskerékből és pihenhettek. Hosszú folyamat elején járunk, a jövő csapatát építjük és szükség van a jó eredményekre. Van olyan játékos, akinek kérdéses a játéka, de felkészülten, a győzelem reményében várjuk a találkozót.

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Az U17-es csapat hét közben kupaelődöntőt játszott, a hétvégén pedig bajnoki vár rá, az U19-esből pedig többen is ballagnak és betegeink is vannak. Egyszerűbb lenne a dolgunk, ha az NB III.-as csapatunk már megnyerte volna a bajnokságot, így még vasárnap fontos meccs vár rájuk Szolnokon. Mindez azt jelenti, hogy a szokásosnál is nehezebben fogjuk tudni összeállítani a csapatot. Az jó hír, hogy Futó Zsombor felépült. A döntetlennel már elégedettek lennénk, de a legjobb az lenne, ha nyernénk.

Szeghalmi FC (6.)–Gyomaendrődi FC (10.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Egy hét alatt a harmadik meccsünkre készülünk, nem egyszerű, mert vannak hiányzóink, szűkös lesz a hétvégi létszám. Szerdán percek választottak el bennünket az igazi bravúrtól, kár a végén bekapott gólért, de nem tragédia, szombaton igyekszünk három ponttal gazdagodni. Nem becsüljük le a gyomai csapatot, sőt... Több okból kifolyólag extra motivációval lépünk pályára ellenük, cél a győzelem!

Mezőhegyesi SE (5.)–Jamina SE (9.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Pár nap eltelt a szeghalmi meccs óta és volt időm aludni a történtekre, viszont a véleményem így sem változott. Rendben volt a játékunk, megvoltak a lehetőségeink arra hogy gólokat szerezzünk, de a kapu előtt pontatlanok voltunk és sokat hibáztunk. Nincs azonban rajtunk semmiféle teher emiatt, felszabadultan játszhatunk az előttünk álló mérkőzéseken. Számomra egyértelmű hogy a támadó harmadban kell határozottabb és eredményesebb játék ahhoz, hogy győztesen tudjunk lejönni a pályáról.

Medgyesbodzás SE (8.)–Szarvasi FC (2.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – A csapategységünk nagyszerű, csak dicsérni tudom a fiúkat és az önbizalmunk is megfelelő szinten van. Ebből kiindulva bízom abban, hogy szoros eredményt tudunk majd ugyanazzal a felállással és az előző hetekben tapasztalt kiváló hozzáállással elérni a Szarvas ellen.

Nagyszénás SE (7.)–Gyulai TFC (1.)

Kvasznovszky József, a Nagyszénás SE edzője: – Mindenkiben nyomot hagyott a szarvasi hét nullás vereség. Sérülések, eltiltások és a hétvégi ballagás miatt nagyon nehezen fogjuk tudni összeállítani a csapatot, sajnos komoly létszámgondokkal küszködünk. Szlovák Norbert kisárgult, Kókai Ádám és Libor Gergő is sérült, hogy csak néhány hiányzó nevét említsem. Ennek ellenére tisztességes eredményt akarunk elérni és el szeretnénk kerülni a nagyobb arányú vereséget a már bajnok és friss megyei kupagyőztes Gyula ellen. Soraikban várhatóan olyanok fognak helyet kapni, akik eddig kevesebbet voltak a pályán, viszont ők minden bizonnyal bizonyítani akarnak. A legfontosabb, hogy emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról.