A honvédelmi táborok elsődleges célja, hogy a résztvevő fiatalok bepillantást nyerjenek a honvédség életébe. Az idei évben összesen 121 tábort szervez a Magyar Honvédség az ország különböző pontjain. 2016-ban a táborok indulásának első évében 321 fiatal próbálta ki, mára ez a szám 14-szer több. A vakáció alatt 25 féle tematikájú tábor közül választhatnak a résztvevők. Békés vármegyében lovas, honvédelmi sport, ejtőernyős és hagyományőrző tematikájú táborokban vehetnek részt az érdeklődő fiatalok.

A csütörtöki sajtótájékoztatón ismertették az idei honvédelmi táborok részleteit Fotó: Beol.hu

Speciális programokkal is készülnek

A táborok tervezése és szervezése ezekben a pillanatokban is folyik, már készítik a programterveket, melyek minden esetben tartalmaznak több alternatív programot is, így bárhogy alakul az időjárás, akkor is aktívan vannak a táborozók lefoglalva. Lesznek állandó, egységes programelemek, valamint a tematikának megfelelő speciális programok is. Iyen állandó programok például a teljesség igénye nélkül: a reggeli zászlófelvonás, testnevelés, alaki ismeretek, túlélési ismeretek, valamint eü ismeretek.

A honvédelmi táborokat felkészült szakemberek vezetik

Fontos kiemelni, hogy a táboroztatást pedagógiai végzettséggel, ismeretekkel rendelkező, felkészült szakemberek vezetik, akik a honvédség kötelékében szolgálnak, így biztonságos körülmények között ismerkedhetnek meg a táborlakók a katonák mindennapjaival, továbbá olyan tudásra is szert tehetnek, melyet a mindennapi életben is hasznosítani tudnak, ilyen például a tájékozódás vagy az egészségügyi ismeretek.

Minőségi időtöltést biztosítanak

Baczkó Bernadett hadnagy, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred honvédelmi referense elmondta, arra törekednek évről évre, hogy minél színvonalasabb táborokat szervezzenek, amihez hozzájárul az is, hogy a Magyar Honvédség is folyamatosan fejlődik. Ismertette, hogy ezek a táborok heti turnusokban zajlanak és nem napközis rendszerűek, hanem bentalvósak. Minőségi programokat biztosítanak, hogy egy olyan élménnyel térjenek haza a gyerekek, melyek maradandóak lesznek számukra. Vannak kötelező foglalkozások, melyek az összes táborban programelemként előkerülnek, ilyen például az airsoft, paintball és az alaki foglalkozások. Maguk a táborok olyan értéket, rendet és rendszert adnak, amivel a gyerekek megtanulhatják a fegyelmet. Kiemelte, hogy a honvédelmi táborok mindenki számára nyitottak, nem csak azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik kimondottan a katonai pálya iránt érdeklődnek.