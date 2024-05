– A mérsékelt teljesítményt hozó szombati találkozót követően lemondott Lós István, aki játékosként és edzőként próbálta segíteni a gárdát, de valahogy az utóbbi heteken nem jöttek az eredmények. Éppen ezért a vezetőség megértette a trénert és elfogadta a döntését, így tulajdonképpen közös megegyezéssel hoztuk meg a váltást – fogalmazott az első számú vezető.

Tőle tudjuk azt is, hogy nem sokáig maradt árván a Hunyadi kispadja, a heti edzésmunkát már egy másik játékos, Bakró Géza irányította.

– Géza huzamosabb időt töltött a csapatnál, most is nálunk játszik, tehát kellően ismeri a helyi viszonyokat. Úgy gondolom, hogy a tapasztalatával és az emberi kvalitásaival jó választás lesz, nem beszélve arról, hogy a vezetőséggel is kiváló kapcsolatot ápol – tette hozzá Farkas Péter, aki a szarvasi klubnak is köszönetét fejezte ki, amiért áldását adta a frigyre, ahol utánpótlásedzőként dolgozik az érintett.

Bakró Géza megbízatása az évad végéig szól, azaz öt bajnoki mérkőzésre vonatkozik, és szombaton a listavezető Kondoros ellen debütál.