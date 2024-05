Sokat érhet még a NEKA ellen múlt szombaton hazai pályán megszerzett két bajnoki pont, a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE csapata ráadásul meggyőző játékkal győzött a nagyon fiatal balatonboglári csapat ellen. Helyet is cserélt egymással a két rivális a tabellán, mert bár mindkét egylet 11 ponttal áll, az egymás elleni eredmény a lila-fehér együttesnek kedvez, amely elkerült a kieső helyről, sőt, a mivel a Kisvárda szerdán 14 góllal kikapott Debrecenben, így a szabolcsiak csúsztak a kieső helyre.

2022 decemberében nagy meglepetésre 29–24-re Kukely Kláráék győztek Békéscsabán a Mosonmagyaróvár ellen. Fotó: Für Henrik / Forrás: Archív fotó

Szombaton az éremért harcoló Mosonmagyaróvár érkezik a Viharsarokba. Gyurka János tanítványai pazar évet futnak, ősszel csak a Ferencvárostól kaptak ki, és a Debrecent, valamint a Győrt is legyőzték otthon. Három fordulóval ezelőtt ugyan kikaptak Debrecenben, a hatgólos vereséggel így is megőrizték jobb mérlegüket a Lokival szembeni összevetésben, és továbbra is harcban vannak a harmadik helyért. Az utóbbi két bajnoki mérkőzésén valóságos erődemonstrációt tartottak a Lajta-partiak, hiszen a Dunaújvárost 43–26-ra, kedden a Fehérvárt 47–31-re gázolták el. Az Európa-ligában is letették a névjegyüket, ahol a negyeddöntőig jutottak.

– Rendkívül erős ellenfél a Mosonmagyaróvár, telis-tele kitűnő játékosokkal, köztük számos válogatott kézilabdázóval is – beszélt a szombati ellenfélről Rác Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője a klubhonlapon. – Két azonos sorral rendelkeznek, ami fizikailag is előnyt jelent a számukra, na meg kollégám sokkal bővebb taktikai repertoárral is dolgozhat. Ritkán játszanak rosszul, bár ősszel azért a gyengébbik arcukat is megmutatták, és noha még így sem sikerült megnyernünk azt a találkozót, azért sokat meríthetünk belőle. Úgy készülünk, hogy a legjobbunkat hozzuk ellenük, és szeretném ha a játékunkban lévő hektikusságot minél jobban ki tudnánk egyenesíteni, ehhez azonban szükség lesz most is a hátsó szekciónk stabilitására. Az Óvárt is meg kell akadályoznunk abban, hogy átfusson rajtunk, tehát a visszarendeződést szombaton is meg kell oldani. Elől pedig be kell lőnünk a ziccereket, amivel szintén akadályozhatjuk a gyors leindításaikat. Ami pedig plusz kihívás, hogy a rotációt mennyire tudjuk majd alkalmazni, mert nagyon kellene, hogy ha úgy alakul, akkor a végjátékra is legyenek friss embereim. Hiú ábrándokat nem kergetünk, de nem szabad, hogy rajtunk múljon bármi is, tehát ezúttal is a győzelem szellemében fogunk pályára lépni – zárta mondandóját a csabaiak edzője.

A mérkőzést a szokásos időpontban, szombaton 18 órakor kezdődik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, a két játékvezető Bíró Ádám és Kiss Olivér lesz.