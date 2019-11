Megkezdődött a törökországi világbajnokság

Elkezdődött Törökországban, Antalyában az idei kick-box világbajnokság light-contact, full-contact, kick-light és zenés forma gyakorlat szabályrendszerben. A szombatig tartó viadalon 63 ország 652 sportolója lép küzdőtérre. A világbajnokság eseményei közé tartoznak a különböző konferenciák. Ülésezett a WAKO közgyűlése is, és itt nagy megtiszteltetés érte Király Istvánt, aki a WAKO európai szövetségének elnöke, a magyar szövetség alelnöke. A magyar sportvezetőt megválasztották a WAKO kick-boksz világszövetség alelnökének, ami nagy elismerést jelent. Mórádi Zsoltot – aki a sportolói bizottság elnöke – beválasztották a versenyzők képviselőjeként a WAKO elnökségébe.

A Békés megyeiek közül a megérkezés után a békéscsabai Hidvégi Nándor „megvívta első nagy csatáját”, s hanem is könnyen, de hozta versenysúlyát, a 75 kg-ot. Reméljük a folytatás is sikeres lesz, hiszen szerdán a mexikói José Miguel Aguilar Guttierez ellen küzd majd meg a legjobb négy közé jutásért a point-fighting 75 kg-os versenyszámában, ami siker esetén érmet jelentene. A mexikói fiú figyelemre méltó eredményekkel rendelkezik, helytállt több világkupán, s Mexikóban amúgy is nagy hagyományai vannak a különböző küzdősportoknak, de természetesen nem verhetetlen,vagyis igencsak izgalmas mérkőzés várható.

A vébé másik Békés megyei résztvevője, az orosházi Puravecz Péter csütörtökön mutatja be formagyakorlatát.