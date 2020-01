Győzött a BRSE Belgrádban

Győzött a BRSE a Crevena Zvezda csapata ellen Belgrádban.

Crvena Zvezda – Békéscsabai Röplabda SE 0:5 (-20, -19, -15, -21, -22)

A csapat jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt hetek során, több új játékost is be kell építeni, így a jövő pénteki első, idei hivatalos találkozó előtt a szakmai stáb fontosnak tartotta, hogy mérkőzés körülmények között is gyakoroljon a formálódó együttes.

Mivel a környező országok döntő többségében zajlik a bajnokság, így a menedzsmentnek alaposan feladta a leckét, hogy ki legyen az ellenfél, végül a szerb bajnokság egyik élcsapata, a legendás múlttal rendelkező, Crvena Zvezda fogadta Molcsányi Ritáékat, mely klubbal további, az utánpótlást is érintő együttműködésről egyeztettek a felek a meccset megelőzően.

A mérkőzést a Marakana stadion szomszédságában lévő edzőközpontban rendezték, ahol a hazaiak alaposan megnehezítették a csapat dolgát.

Összességében remekül szolgálta a felkészülést az összecsapás, melyen bemutatkozott csabai színekben Milagros Collar és Tanja Grbic is – olvasható a BRSE Facebook oldalán.