Az egyiknek sikerült, a másiknak majdnem

Két megyei csapattal rajtolt el 2020-2021-es évi NB II.-es női futsal-bajnokság küzdelemsorozata.

A Keleti csoportban érdekelt viharsarki együttesek további 4 gárdával alkotják a mezőnyt, melynek legismertebb résztvevője a tavaly még élvonalban csatázó Miskolci Vénusz. A borsodiakat nyomban a csorvásiak fogadták, és alaposan meg is szorongatták őket. A vendégek már négy góllal is vezettek a második félidő elején, de a házigazdák nagy hajrába kezdtek Erdélyi Angéla vezérletével és a végére kis híján ledolgozták a jelentős hátrányt. A ványai együttes győzelemmel kezdte az évet, pedig a Skorpió SE-ből átalakult, rutinos játékosokkal rendelkező Bátonyterenye volt az ellenfele. A vendégek a második félidő elejéig tartották is a lépést, ám ekkor hullámvölgybe kerültek, és a házigazdák két perc alatt szerzett három találattal lerendezték a találkozó végkimenetelét.

Dévaványai SE–Bátonyterenyei TC 6–3 (2–1)

NB II-es női futsalmérkőzés. Gyomaendrőd, 50 néző. V.: Szigeti, Nagy Z. (Gyebrovszki). Dévaványa: Szűcs – Nagy Z., Balogh B., Furka, Tóth N. Cs.: Takács, Szabó A., Szabó T., Zeller, Molnár K., Kovács K., Beinschróth. Edző: Tanács Zoltán.

Gólszerző: Balogh B. az 5., a 25., Molnár K. a 8., a 26., Szabó T. a 26., Furka 28., ill. Molnár A. a 19., a 31., Bali a 27. percben.

Csorvási SK–Miskolci Vénusz 3–4 (0–3)

NB II.-es női futsalmérkőzés. Békéscsaba, 30 néző. V.: Krajcsovicz, Baráth (Zsótér). Csorvás: Kis K. – Zvolenszki, Kurta, Kis V., Sánta. Cs.: Baliskó, Erdélyi, Németh V., Balogh V., Farkas, Hoffmann. Edző: Melich Viktor. G.: Erdélyi a 34., a 36., Kurta a 39., ill. Kovács A. a 4., Gyarmathy a 7., a 11., a 24. percben.