Filmes gálák és világsztárok nélkül rendezik meg Ázsia legnagyobb filmfesztiválját

A seregszemlére meghívott 192 alkotást a Puszani Moziközpont öt vetítőjében láthatja majd a közönség a távolságtartás szigorú szabályozásával.

Szűkített formában rendezik meg idén a Puszani Nemzetközi Filmfesztivált a világjárvány miatt. Az október 21-én kezdődő dél-koreai filmmustrán nem tartanak díszbemutatókat, és nemzetközi sztárokat sem várnak a vörös szőnyegre.

Az Ázsia legnagyobb filmfesztiváljának tartott Puszani Filmfesztivált 25. alkalommal rendezik meg október 21. és 30. között. Sem nyitó, sem záró gálát nem tartanak, és a fesztivállal kapcsolatos Ázsiai Filmdíjak átadása is online zajlik majd.

A seregszemlére meghívott 192 alkotást a Puszani Moziközpont öt vetítőjében láthatja majd a közönség a távolságtartás szigorú szabályozásával. A programban viszont nem szerepelnek online vetítések. A szervezők ezt szerzői jogi megkötésekkel magyarázták.

A műsorra tűzött filmeket egy vagy két alkalommal mutatják be a fesztivál alatt, az egyes vetítőkben azonban egyszerre csupán 50 ember lehet, és a közönség csak online válthatja meg jegyét.

A BIFF programigazgatója hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a pandémia miatti szabályozás a zárt terekben legfeljebb ötven fő gyülekezését teszi lehetővé. Ennek megfelelően idén maximálisan tízezer fős közönséget láthatnak vendégül a filmmustrán. Az igazgató emlékeztetett rá, hogy a korábbi években 200 ezer ember látogatott el a fesztiválra, mintegy 300 filmet vetítettek és több tucat mozi kapcsolódott be a rendezvénybe.

A BIFF hét hongkongi filmrendező Septet: The Story of Hong Kong című filmjével nyílik meg, és Kotaro Tamaru japán rendező Josee, the Tiger and the Fish című animációs filmjével zárul.

A fesztivál programjában több olyan produkció is szerepel, amely korábban nemzetközi filmfesztiválokon, köztük Berlinben és Velencében mutatkozott be. Az idén elmaradt cannes-i filmfesztivál válogatásából 23 filmet láthat a dél-koreai közönség.

A BIFF műsorra tűzi a Peninsula: Holtak szigete című horrorfilmet, amelyet Jeon Szang Ho rendezett, de látható majd Viggo Mortensen Falling és Vej Su-dzsun Striding into the Wind című alkotása is.

A 2020-as Berlinale Arany Medve-díjas iráni filmje, a Nincs gonosz is helyet kapott a puszani válogatásban. A hétvégén zárult velencei filmfesztivál nyitófilmje, Daniele Luchetti Lacci című családi drámája ugyancsak szerepel a dél-koreai kikötővárosban megrendezett mustrán.