Virágos Magyarország: egy csabai erkély is bejutott az országos versenybe

Az idei Virágos Magyarország pályázaton a legvirágosabb balkonoké és előkerteké a főszerep. Az országos versenyre beérkezett nevezések közül a zsűri maximum 50-50 képet választott be kategóriánként a közönségszavazatos erkélyek közé.

A csabai Kovács Mariannát nagyon boldoggá teszi mindaz, ami a kertészettel és a növényekkel kapcsolatos. Elmondása szerint nagyon szívesen dolgozna kertészetben, vagy egy olyan helyen, ahol kiélhetné a kreativitását. Saját otthonuk erkélyét is már közel hat éve szépítgeti.

– Rengeteg munka van benne. A kiülő, az asztal és belülről az előfal is raklapból készült. A szivacsra a huzatot is én varrtam. Kiegészítőinket a kislányom kreatív táborokban készíti minden évben, azokat gyűjtöm büszkeséggel. Párommal ketten készítettük idén az előtetőt is. Virágok többsége muskátli, van begónia, puskapor , mézvirág, pistike, vinka, zöldike, pletykák stb. Idén először paradicsom is van a kisfiam kedvéért.

Ezek után nem volt kérdés, hogy idén benevez az országos pályázatra. A zsűri választása alapján pedig bejutott a legjobb 45 közé, melyekre hétfő délelőttig lehet szavazni. A végén kategóriánként 3-3 közönségdíj kerül kiosztásra a legtöbb reakciógombot kapott képek között. A közönségdíj nyertesei 100-100 ezer forint értékű kertészeti utalványt kapnak.

Kovács Marianna a nyereményből további virágokat szeretne az erkélyükre, valamint a lépcsőházuk előtti kertet is szebbé varázsolná.