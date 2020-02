Végleg eldőlt: Dévaványán találkoznak a bogarasok

Megszületett a megállapodás, így ebben az évben Dévaványa ad otthont az augusztus elején esedékes 24. Nemzetközi Volkswagen Bogár és Busz Party-nak.

Kardos Ferenc főszervező hírportálunknak elmondta, kedvező feltételeket kínáltak számukra a városban, így a mintegy négy napos fesztivált a dévaványai fürdőbe szervezik, míg a hagyományosan szombat estére eső vizes felvonulás helyszíne a tervek szerint ebben az évben is Gyomaendrőd lesz, adózva ezzel az eddigi támogatók, szimpatizánsok előtt.

Valánszki Róbert, Dévaványa polgármestere is megerősítette a hírt. Elmondta, tárt karokkal fogadták a nagy hagyománnyal bíró rendezvényt, számukra fontos, hogy olyan programokat tudjanak szervezni, amelyek a helyiek számára is kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Hozzátette, több helybéli is megkereste, hogy várják a bogártalálkozót, bíznak abban, hogy sikeres lesz a rendezvény.

Ugyanakkor napvilágra került az az információ is, hogy a gyomaendrődi városvezetés levédette a Gyomaendrődi Bogártalálkozó nevet. Megkeresésünkre Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere elmondta, valóban szabadalmaztatták a megnevezést.

– Ez egy szellemi termék, amelynek úgy gondolom, két tulajdonosa van, hiszen a település neve is szerepel benne. Kardos Ferenc más helyszínt keresett. Nem szeretnénk, ha egy harmadik fél a bejáratott megnevezést meglovagolva hozna létre városunkban találkozót, ezért az önkormányzat levédette az elnevezést. Ugyanakkor ha Kardos Ferenc szeretne a továbbiakban Gyomaendrődi Bogártalálkozó néven összejövetelt szervezni, ezt minden további nélkül megteheti, a képviselő-testület hozzá fog járulni. Tehát szerettük volna bebiztosítani magunkat, hogy más, Gyomaendrődön, ezen a néven, a mi hozzájárulásunk nélkül ne szervezhessen hasonló programot – fejtette ki Toldi Balázs.

