Több jelentős fejlesztést valósítanak meg Bélmegyeren

Dinamikus ütemben megvalósuló fejlesztés-sorozat zajlik ezekben a hónapokban Bélmegyeren – tájékoztatta hírportálunkat dr. Kovács József országgyűlési képviselő miután Perecz Sándorral, a község polgármesterével közösen járta végig a beruházások helyszíneit szerdán.

Perecz Sándor és dr. Kovács József elmondták, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatain (TOP) elnyert összesen több mint 273 millió forintos támogatás segítségével energetikai téren korszerűsítik a polgármesteri hivatalt, a művelődési házat, a községi konyhát, illetve az óvodát. Az épületekre napelemek is kerülnek. Az önkormányzat közel 30 millió forintot nyert el a Magyar Falu Programban az óvoda tetőszerkezetének rekonstrukciójára. A fejlesztések készültségi foka elérte a 60-70 százalékot, augusztus végéig valamennyi beruházás kivitelezése befejeződik majd.

– Az épületek megújulása jelentős megtakarítást jelent az önkormányzat számára, emellett településképi szempontból is fontos az intézmények modernizálása – hangsúlyozta Perecz Sándor. Az óvoda kapcsán hangsúlyozta, a rekonstrukció hosszú távon garantálja a minőségi oktatási-nevelési munkához a megfelelő feltételeket, ahogy a gyermekek számára is biztosítja a kellemes környezetet. Hozzátette, a népességmegtartó erő szempontjából is fontos mindez.

Dr. Kovács József külön kitért arra, hogy a település a helyiek által régen és joggal várt fejlődés útjára lépett. Mindketten szóltak arról, hogy várhatóan már idén elkezdődik a Bélmegyer-Mezőberény út első, 3,3 kilométeres szakaszának teljes felújítása. A beruházás előkészítése a közbeszerzési eljárásnál tart. A remények szerint jó esély mutatkozik, hogy a fejlesztés után a későbbiekben az út további része is megújuljon majd. Ugyancsak szó van a Békés és Bélmegyer közötti út rekonstrukciójáról, ami azért lenne fontos, mert a Vadászati Világkiállítás Bélmegyert is érinti majd. Az önkormányzat a járdák állapotára is figyel.

Szerdán a kormányablakbusz, a Békés Megyei Kormányhivatal mobilizált ügyfélszolgálata a településre érkezett, amelynek szolgáltatásait 21-en vették igénybe a helyiek közül.