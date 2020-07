Természetközeli kirándulásokra hív a gyomaendrődi egyesület

Maradandó élményeket szeretne biztosítani a turistáknak a megalakulóban lévő gyomaendrődi Lápi Póc Környezetvédelmi és Víziturisztikai Egyesület. Olyanokat, amelyekért visszatérnek majd a településre – tudtuk meg Jankulár Zsolt alapítótól. Hozzátette, a vendégek mellett természetesen a helyi lakosság igényeire is összpontosítanak.

Jankulár Zsolt elmondta, dr. Szonda Istvánnal, a Szent Antal Népház intézményvezetőjével, etnográfussal és az egyesület alelnökével számos beszélgetést folytattak korábban Gyomaendrőd turisztikai helyzetéről, melynek kapcsán mindig arra jutottak, hogy ugyan sokan látogatnak a településre, de vendégeik jellemzően a kibérelt vízparti nyaralókban töltik idejüket. Éppen ezért arra gondoltak, ezeket az embereket be kellene vinni valahogyan a városba, megismertetni a helyi értékekkel és a Körösök adta páratlan élővilággal. Hozzátette, a városba utazókon kívül ráadásul van egy olyan rétege a lakosságnak is, akiket érdekelnének a környéken található természeti adottságok, viszont eddig nem találták meg a módját, hogyan keressék fel azokat.

A fentiek miatt pedig úgy döntöttek, alapítanak egy olyan egyesületet, amely különböző túrákat, programokat és eseményeket biztosít. Hozzátette, jelenleg ugyan főként a település gyermektáboraiban segítenek be előadások, rendezvények szervezésével, megtartásával, de volt már néhány kalandos túrájuk is. Példaként kiemelte ingyenes, kerékpáros és gyalogos kirándulásaikat, melyeken harmincas nagyságrendben voltak résztvevők, akik mind várják tőlük az újabb lehetőségeket. Ezentúl lesz a Bárka Látogatóközponttal egy közös családi napjuk augusztus 1-én, ahol egyesületüket képviseli majd egy helyi halbiológus, valamint egy szintén helyi horgászcikk-kereskedő, akik a halak tulajdonságait, mozgását és a jelenlegi horgászmódszereket, illetve feltételeket mutatják majd be.

Jankulár Zsolttól megtudtuk, bár korábban is voltak a településen alkalomszerű túrák és események, mégis úgy gondolták, jobb lenne ezeket összevonni, erősítve Gyomaendrőd turisztikai szerepét, illetve egy manapság igen népszerű ökoturizmus-vonalat elindítani. Hiszen saját maga is tapasztalja például, hogy milyen sok vízitúra megy keresztül minden évben Gyomaendrődön, amikor több száz ember megfordul folyószakaszaikon – főként a békéscsabai Százlábú Egyesülettel – úgy, hogy a lakosság azt szinte észre sem veszi. Véleménye szerint ezeknek a csupán egy éjszakát náluk eltöltő átutazóknak szintén érdemes programokat szervezni, hogy legközelebb őket is célirányosan keressék majd fel.

A terveikről kifejtette, elsőként egy, a hagyományostól eltérő, táborozó hellyel rendelkező tanösvényt szeretnének kialakítani – természetesen karbantartását bevállalva – az ártéren belül, amihez kérik majd a Körös-Maros Nemzeti Park segítségét is. Úgy vélik, ez egy jó helyszín lehetne például arra, hogy a táborozóknak és a turistáknak bemutassák a Körös élővilágát, de bárki látogathatja majd rajtuk kívül is. Továbbá egy olyan csemetekertet terveznek, amiben összegyűjtik a Gyomaendrőd környéki tanyavilágban még megtalálható ősi gyümölcsfákat. Erre építve a jövőben szerveznének többek közt lekvárfőzéseket, illetve különböző rendezvényeket. Továbbá őszre éjszakai Körös-parti túrákat, konferenciákat is kalkulálnak.