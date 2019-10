Százmillió forintot fordíthatnak ivartalanításra az állatvédők

A civil állatvédelem 30 éves fennállása óta idén rekordösszegű, 96 millió forintot fordíthatnak az állatvédők kutyák ivartalanítására. A pályázat elsődleges célja, hogy csökkenteni tudják a kóbor és gazdátlan ebek számát Magyarországon.

Mészáros Gabriella, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének (MÁOSZ) elnöke nyújtotta be korábban az Agrárminisztériumnak a Magyarországról szóló kóborkutya-jelentését, és kérte az állami finanszírozást országos kisállat-ivartalanítási programtervükhöz. Ehhez a MÁOSZ mellett a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség, valamint a svájci Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) állatvédelmi alapítvány felhívására 100 állatvédő civil szervezet csatlakozott közös egyetértési nyilatkozat formájában.

– Az ebrendészeti ellátórendszerben tizenötször több kóbor kutya van, mint ahány férőhely, ezért az ivartalanítás az egyetlen humánus megoldás, hogy kezeljük a túlszaporulat okozta problémát Magyarországon. Nagyra értékeljük és hatalmas állatbaráti szeretettel üdvözöljük a kormány döntését. Történelmi jelentőségűnek és mérföldkőnek tekintem a bejelentés napját, hiszen a civil állatvédelem 30 éves fennállása óta ez rekordösszegű pályázat – hangsúlyozta Mészáros Gabriella.

A SUST állatvédelmi alapítvánnyal már korábban is jó kapcsolatot ápolt a Kondorosi Állatvédő Egyesület, amely kutyaházakat és egyéb adományokat is kapott a svájci szervezettől. Egy korábbi ivartalanítási programnak köszönhetően pedig 100 kutyát sikerült sterilizáltatniuk, most is szeretnének élni a lehetőséggel.

– Közel 70 kutyát látunk el jelenleg. Az ebek Kondorosról és annak környékéről is hozzánk kerülnek. Nagyon fontos dolognak tartjuk az ivartalanítást, minden felelős gazda figyelmét felhívjuk erre a lehetőségre, amellyel a felesleges szaporulatok és azzal együtt a kóbor vagy éppen utcára kitett kutyák száma nagyban csökkenthető – fejtette ki Oláh Éva, a Kondorosi Állatvédő Egyesület elnöke.

Állatvédők becslései szerint évente mintegy 20 ezer kutya kerül be az ebrendészeti ellátórendszerbe, és bár évről évre nő az élve kikerülések aránya, még így is több ezer kutyát altatnak el helyhiány miatt a gyepmesteri telepeken. Ezeknek az állatoknak a 99 százaléka teljesen egészséges, csak nincs számukra hely. A szomorú tény az, hogy ezek az elaltatott jószágok tulajdonképpen a lakosság által tartott kutyák és macskák utódai.

Dr. Csuta Lajos szeghalmi állatorvos arra hívja fel a figyelmet, azon túl, hogy az ivartalanítással nagyban csökkenthető a kóbor állatok száma, emellett a házi kedvencek sterilizálása kimutatottan növeli élettartamukat, valamint megelőzheti a daganatos megbetegedések kialakulását is.

– Sokan ódzkodnak attól, hogy kedvenceiket operáció alá vessék, ami felesleges, hiszen a hosszabb, egészségesebb élettartam mellett az ivartalanított kedvencek nem kóborolnak el, így kisebb a kockázata annak is, hogy valamilyen baleset áldozatává váljanak – fogalmazott Csuta Lajos.

Hozzátette, az ivartalanítás az egyetlen 100 százalékban hatásos, humánus eszköz a kutyák és a macskák szaporodásának szabályozására.