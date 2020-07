Sikeresen megküzdöttek a vízi óriásokkal Orosházán

A Kinizsi Horgász Egyesület tagja, Májer Éva éppen Gyopároson, a déli tónál horgászott a minap, amikor horogra akadt egy tiszteletet parancsoló, méretes hal. Késő délután volt: az egyesület felügyelő bizottságának a tagja kifogott egy 19 kiló 30 dekagrammos szürke harcsát. Negyedórás fárasztás után terelte a szákba, s ezzel saját rekordot állított be.

A horgászok egyesületi titkára Pelle Zsolt érdeklődésünkre elmondta, a június számukra a meglepetések hónapja. Vagy a harcsáké…

– Már több éve érkezik egyesületünkhöz bejelentés nagyobb súlyú szürke harcsák kifogásáról, s mindegyiknek a helyszíne Gyopáros, déli horgásztó. Eddig évente egy-két példányt jelentettek 7–10 kiló közötti súlyt mérve. Idén júniusban viszont négy horgásztársunknak kedvezett a szerencse. Vagy mondjuk úgy, jól görbült nekik a bot – sorolta a sikerek időszakának a történéseit a titkár.

Lássuk időrendben, ki mire lehet a büszke! Június 8-án korán reggel Pardi Ronald 18,8 kilós fogással indította a napot. A mérlegeléskor elmondta, hogy ez már a harmadik nagy harcsája az idén. Aznap délelőtt Dajkó Józsefnek is kedvezett a szerencse: ő 20,5 kilogrammos harcsát fogott.

– Dajkó Józsi horgásztársunk két nap múlva újrázott: június 10-én még egy 16,5 kilóst is a szákba terelt. Június 18-án Magony István örülhetett, de nagyon. Egy 27 kilogrammos harcsát fogott pontyozós szerelékkel. Június 23-án délután egy női horgászunk, Májer Éva is megküzdött a 19,3 kilogrammos szürke óriással. Emlékszem, a bejelentés után még a mérlegeléskor is remegett Évi hangja a boldogságtól és a fotókon büszkén tartotta kezében ellenfelét.

