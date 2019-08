Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel adták át az egykori Wenckheim-kastélyt

Ünnepélyes keretek között szombaton adták át Vésztőn az 55 millió forintból megújult, korszerűsített kertmegpusztai vadászházat, az egykori Wenckheim-kúriát.

A kastélyt a rendkívül magas színvonalú gazdálkodást, vadgazdálkodást folytató gróf Wenckheim Dénes építtette anno feleségének, Friderikának. Az 1900-as évek elején Bartók Béla is megfordult az épületben népdalok, népzenék gyűjtésekor.

A volt kúria most a több mint félszáz tagot számláló, kilencezer hektáron gazdálkodó Vésztői Vadásztársaság otthonaként szolgál. A vadásztársaság elnöke, Détárné Molnár Andrea elmondta, 2016-ban döntöttek úgy, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében egy többfunkciós közösségi tér kialakítására pályáznak, és 2018 tavaszán nyertek el 37 millió forint támogatást. Hogy a beruházás megvalósulhasson, 18 millió forint saját erőt vállaltak.

A helyi védettség alatt álló épületnél nagyjából egy év leforgása alatt értek véget a munkálatok. Szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, hőszivattyús rendszert építettek ki – ami télen fűtést, nyáron hűtést tesz lehetővé –, biztonsági berendezéseket szereltek fel. Úgy véli, a vésztői, kertmegpusztai vadászház a fejlesztés eredményeként több szolgáltatást nyújthat, családi rendezvényeknek, erdei óvodáknak, iskoláknak adhat helyet.

Beszédében kitért arra, hogy az összefogás ereje segít leküzdeni az akadályokat, fontosnak nevezte, hogy a Vésztői Vadásztársaság a jövőben is erős, összetartó közösség legyen. Hangsúlyozta: meg kell találni a hangot a nem vadászokkal is, meg kell mutatni, hogy a vadászat lehet értelmes és hasznos, hogy valójában mit is jelent vadásznak lenni, hiszen a vadászok nélkül nincs vadgazdálkodás és egyensúly.

– Egy épületre három szellem hat: a hely, a kor és az alkotók szelleme – fogalmazott Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott. Emlékeztetett: a közigazgatásban szemléletet váltottak, a közigazgatás ügyfél-, közte vadászbaráttá vált. A megyei kormányhivatal együttműködési megállapodást kötött a vadászkamarával is, ami zsinórmértékként szolgál. Lényeges, hogy népszerűsítsék a vadászatot, ami egy életstílust, egy életérzés jelent.

– A magyar vadászat a szó legszorosabb értelmében hungarikum, egyedülálló a világon – kezdte beszédét dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke. Hozzáfűzte: mindez az ázsiai, hunor-magor örökségre nyúlik vissza, a solymászatra és az íjászatra. Felidézte, Anonymus a Gesta Hungarorumban azt írta, a magyarok jobb vadászok, mint más nemzet fiai. Ez a tradíció egészült ki az osztrák-magyar birodalom sajátos vadászati hagyományával.

Mint fogalmazott, a valóban 21. századi vésztői vadászház nemcsak a vadászoké, hanem minden természetkedvelőé lesz. Fontos lesz bemutatni benne a helyi értékeket, hiszen az erősíti a helyi kötődést, a lokálpatriotizmust. Augusztus 20-ához kapcsolódóan beszélt Szent István örökségéről, és kiemelte az első magyar király országépítését. Aláhúzta: folytatni kell az ország építését, ehhez pedig mindenkinek meg kell tennie azt, ami az ő dolga, mindenkinek meg kell valósítania a saját küldetését.