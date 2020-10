Rangos díjat zsebeltek be a csabai Andrássy diákjai

Egyedüliként az országban Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért díjat nyert el a Pénzügyminisztériumtól a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium. Szabó László igazgató beszélt az újdonságnak mondható, két éve indított Andrássy Business Schoolról, amelynek révén a diákok bepillanthatnak a gazdaság világába. A fiatalok egy virtuális céget hoztak létre mentorok, szakemberek segítségével, a vállalat gluténmentes pékárukat készít és forgalmaz.

Szabó László igazgató elmondta, a 2018/19-es tanévben hirdették meg gazdasági, pénzügyi programjukat, amelyet Andrássy Business Schoolnak kereszteltek el, és amelyet Kása István Zoltánnal közösen álmodtak meg. Ennek lényege, hogy a város és Békés megye meghatározó gazdasági szakemberei tartottak szemléletformáló előadást a fiataloknak öt témában: termelés, pénzügy, külkereskedelem, szolgáltatás és humánerőforrás-menedzsment.

Az előző, 2019/2020-as tanévben ezt egy mentorprogrammal egészítették ki. Azaz a szakemberek kiscsoportos foglalkozásokat tartottak a javarészt tizedikes-tizenegyedikes diákoknak, és a csapatok feladata az volt összességében, hogy hozzanak létre egy virtuális, képzeletbeli vállalatot. A cégnek az ABS 2020 Kft. nevet adták, profilként pedig gluténmentes pékáruk készítését, forgalmazását határozták meg. A gyerekek a mentorokkal együtt pénzügyi, kereskedelmi tervet, különféle stratégiákat dolgoztak ki.

– Élvezték a gyerekek a programot, bepillantást nyerhettek a gazdaság világába – folytatta. Hozzátette, az eredményeket egy nagy volumenű program keretében mutatták volna be, de a terveket felülírta a koronavírus-járvány. Az eredmény azonban nem maradt el, hiszen a fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ felterjesztésére a Pénzügyminisztérium rangos díjjal – és mellé 2 millió forintos támogatással – ismerte el az innovációt.

– Hiszem, hogy a program fejleszti a kompetenciákat, szemléletet formál, egy nagyszerű kezdeményezés a gimnázium és a megye gazdasági életének szereplői között – folytatta, sorolva, hogy olyan szakemberek vettek részt a munkában, mint Kása István Zoltán, Klaukó Ákos, Prókai Zoltán, Fülöp Csaba és Lamper Ágnes. Kiemelte: továbbra is szorgalmazná az innovációkat, a kezdeményezéseket, hogy az Andrássy gimnázium megfelelhessen a 21. század követelményeinek.

Hangsúlyozta, az Andrássy név is kötelezi a középiskolát, és szerinte méltó az Andrássy Business School az egykori miniszterelnök nevéhez, aki a maga korában, a 19. században igazi menedzser volt. Az intézmény is elkötelezett abban, hogy a hagyományos, klasszikus műveltség átadása mellett újdonságokkal is megismertesse a fiatalokat.