Példát mutattak a Békés megyei véradók

A véradók világnapja 2004 óta június 14-e, idén vasárnap ünnepeltük. Ilyenkor külön is tisztelgünk a véradók előtt, akik önzetlen adományukkal életet, reményt adnak beteg embertársaiknak. A vérrel és a vérkészítményekkel évente több millió életet mentenek meg a világban. Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, a koronavírus-járvány időszakában is példát mutattak Békésben az önkéntesek, akik karjukat nyújtották, hogy segítsenek.

Karl Landsteiner immunológus és patológus 1868. június 14-én született – innen a világnap dátuma –, 1930-ban élettani-orvosi Nobel-díjat kapott a fő vércsoportok felfedezéséért és a vércsoport-meghatározás AB0 rendszerének kidolgozásáért. Ez az eljárás tette lehetővé a vérátömlesztés alkalmazását a mindennapi orvosi gyakorlatban.

– Az elmúlt hónapokban a járvány miatt a véradásszervezés megyénkben is nehezebb volt, de a véradók bizonyították, hogy a legnehezebb helyzetben is számíthatunk rájuk – hangsúlyozta Tóth Zoltánné. – A békéscsabai, az orosházi és a gyulai véradóállomásokon a járványügyi előírások betartása mellett fogadták az önkénteseket. Emellett megyénk településein is zajlottak a véradások. Amik nagyon hiányoztak, azok a munkahelyi és az iskolai kitelepülések, utóbbiaknál a 18. életévüket betöltött középiskolások mellett a szülők és a tanárok is karjukat nyújtották korábban, hogy segítsenek a rászorulókon. A cégeknél jellemzően júliustól indulnak be újra a véradások.

Tóth Zoltánné kitért arra, a kezdeti félelem után már megnyugodtak, és egyre nagyobb számban érkeztek a donorok. A Vöröskereszt munkatársai folyamatosan telefonáltak, hogy megfelelő számú önkéntes álljon rendelkezésre, a szükséges vérkészlet meglegyen. Az előszűréseken lázat mértek, kikérdezték a jelentkezőket, hogy nem jártak-e külföldön, nincs-e koronavírusos beteg a környezetükben. A szokásos szűrővizsgálaton pedig az önkéntesek visszajelzést kaptak az egészségügyi állapotukról is.

– Hatásosak voltak az országos és a helyi kampányok is – emelte ki a Vöröskereszt megyei igazgatója. – ,,A Véradással három életet is megmenthetsz!, a Legyél ott valaki más mellett! és az Oszd meg az életet!” felhívások megmozgatták az embereket. Ma Magyarországon minden olyan 18 és 65 év közötti ember adhat vért – évente többször is –, aki az előzetes vizsgálaton megfelel.

Tóth Zoltánné szólt arról, hogy a véradók a helyszínen ásványvizet és nápolyit kapnak, kalóriapótlásra pedig egy 500 forintos étkezési utalványt. Ezenfelül az önkéntesek országos nyereményakciókon vehetnek részt. A megyei Vöröskereszt cégektől adományokat kap csokoládétól a mosóporig, ezeket is szétosztják a donorok között. Több megyénkbeli településen fürdőjegyeket is biztosítanak a véradóknak.

Mindez jólesik az önkénteseknek, de nem ez vezérli őket, hanem az, hogy ha megtehetik, segítsenek a bajba jutott embereknek. Nem tudni, ki, mikor kerül olyan helyzetbe, hogy neki vagy valamelyik hozzátartozójának lesz szüksége vérre, és ilyenkor másokra is számíthat.