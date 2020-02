Nyolcadik ciklusát kezdte meg a zsadányi képviselő

Harminc éve önkormányzati képviselő Zsadányban Pántya Imréné, a falubeliek Edit nénije, aki szerint az, hogy a helyiek megtisztelték bizalmukkal, annak is köszönhető, hogy ő is kellő alázatot tanúsítva tiszteli az embereket. Közel négy évtizeden keresztül dolgozott a helyi óvodában, ebből 26 esztendőt vezetőként. A pályafutását és munkásságát több országos díjjal ismerték el.

Pántya Imréné hírportálunknak elmondta, 39 évet dolgozott a helyi óvodában, 1986-tól 26 esztendőn keresztül vezetőként. Hozzátette, nem volt komoly elhatározása, az élet sodorta a pályára, de megszerette, megtalálta az óvodapedagógiában azt, amit keresett.

Mint fogalmazott, ahogy az emberek, a körülmények, az adottságok és a lehetőségek is változtak az évek alatt, úgy kellett az óvodapedagógiának is változnia. Azt azonban fontosnak tartotta végig, hogy minden változás csak a szeretetből fakadhat, Kazinczy Ferencet idézve kiemelte: „Jót s jól”. Hitvallását is megosztotta, miszerint a nevelés példamutatás, ezen kívül semmi más, csak szeretet.

– Természetesen voltak, amik minden próbálkozás ellenére nem sikerültek, de vallom, hogyha a szeretet, a tisztelet és a megértés jellemzi a munkát, akkor abból előbb vagy utóbb csak jó alakulhat ki – magyarázta.

Országos szinten az elsők között hozták létre az óvodai alapítványt, felismerték a benne rejlő lehetőséget, és a civil szervezet a mai napig segíti az intézmény működését, a gyerekeket. Évről évre voltak fejlesztések, de a legjelenősebb előrelépést az jelentette, amikor 100 millió forint támogatást nyertek az óvoda és az általános iskola fejlesztésére.

Tevékenységét rengeteg díjjal ismerték el. Kereken 20 éve, 2000-ben Brunszvik Teréz-­díjat, 2010-ben Arany Katedra emlékplakettet, 2012-ben Teleki Blanka-díjat kapott. Ha ezekre visszagondol, akkor úgy véli, az elismerésekkel tulajdonképpen feltették a koronát a pályafutására. Mindig azt tartotta szem előtt, hogy azt a közösséget, amit rá bíztak, a lehető legmagasabb szinten szolgálhassa. 1999-ben megkapta a Zsadány Községért emlékérmet és a vele járó aranygyűrűt.

Pántya Imréné a zsadányi közéletben máig meghatározó szereplő, harminc éve önkormányzati képviselő – mindvégig függetlenként –, több ciklusban is alpolgármesterként segítette a munkát. Szinte minden választáskor, így legutóbb is a legtöbb voksot megszerezve jutott be a képviselő-testületbe.

– Hatalmas megtiszteltetés számomra és kellő alázattal fogadom, hogy pár hónappal ezelőtt a nyolcadik ciklusomat kezdhettem meg. S arra sarkall a zsadányiak bizalma, hogy még többet kell tennem a faluért – fogalmazott.

Mint mondta, sokan fordulnak hozzá ügyes-bajos dolgaikkal, az ügyeket a legjobb tudása szerint intézi, minden kapcsolatát felhasználva. Lényegesnek ítéli a diszkréciót, hiszen mindenkinek van emberi méltósága, senki sem szereti, ha esetleg kibeszélik a problémáit.

– Szeretek a képviselő-testületi ülésekre járni, mindig úgy várom a következőt, mint a legelsőt. Szeretem nyomon követni a változásokat, figyelni a lehetőségeket, hogy mik azok, amiket ki lehet használni, amiket az emberek javára lehet fordítani – ecsetelte.

– A jövőben is szeretném a tapasztalatommal segíteni az önkormányzatot, a képviselő-testületet, figyelemmel kísérem a fejlesztéseket, s ezentúl is fáradhatatlanul segítek mindenkinek, aki szeretné. A munkámat, a gondolataimat a szolgálat köré csoportosítom, a „jót s jól” szellemében – zárta Pántya Imréné.