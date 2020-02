Megyeszerte egyre több szájmaszk fogy

Több Békés megyei patikában sem lehet szájmaszkot kapni, a kínai koronavírus miatt ezek és az egyéb fertőtlenítőszerek iránt is megnőtt a kereslet. Utazási fronton egyelőre nincsen pánikhangulat: változatlanul foglalnak ázsiai pihenéseket.

Az új koronavírus fertőzés tünetei nagyon hasonlóak az influenzáéhoz. Éppen ezért ebben az időszakban rendkívül fontos a higiéniai szabályok betartása. Étkezés előtt, zsebkendő használata, közlekedés, vásárlás, és az illemhely használata után, valamint hazaérkezéskor alaposan mossunk kezet, ne nyúljunk az arcunkhoz, a szemünkhöz, és zsebkendőbe tüsszentsünk, köhögjünk – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye.

Folyamatos a szájmaszkok gyártása – közölte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az MTI-vel. Az Állami Egészségügyi Tartalékban jelenleg több mint egymillió darab egyszer használatos szájmaszk áll a rendelkezésre, amelyek az operatív törzs elrendelése esetén azonnal kiadhatók.

Gerzanitsné dr. Tóth Mónika, a békéscsabai Sas Gyógyszertár gyógyszerésze azt tapasztalja, hogy nem csak a szájmaszkot, hanem a higiéniás termékeket is egyre többen keresik. – Elsősorban az egyszer használatos gumi szájmaszkot viszik a vásárlóink, hiszen kedvezőbb az ára, és azok is kiszűrik a vírusokat, baktériumokat. Emellett érdemes minél sűrűbben kezet mosni, ha lehet, akkor fertőtlenítővel – hívta fel a figyelmet a gyógyszerész. Mint mondta, a vevőik gyakran kérdezik, hogy mik a koronavírus tünetei, kik a veszélyeztetettek.

Melczer Mária Ágnes, az Isteni Gondviselés Gyógyszertár vezetője elárulta, naponta közel ezer szájmaszk fogy a patikában, míg eddig ez a szám havonta alig érte el a három-négyszázat. Kiemelte, arra is próbálnak figyelni, lehetőleg ne Kínában gyártott maszkot értékesítsenek.

– Egy hete megnőtt a szájmaszkok iránti kereslet, ötvenesével, százasával viszik a vásárlók – osztotta meg a patika vezetője. Hozzátette, még a vírus megjelenésekor több ezret rendeltek ezekből a termékekből, így náluk nincsen hiány. – A szájmaszk mivel nem gyógyszer, ezért bármelyik gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégtől beszerezhető. Viszont annyira megugrott a kereslet iránta, hogy sok helyen hiánycikk – emelte ki.

Az utazási irodák is nyomon követik az eseményeket. Fábián Márta, a Békés Tourist Utazási Iroda vezetője arról tájékoztatott, utasaik változatlanul foglalnak náluk ázsiai, főként thaiföldi utazásokat. A kint tartózkodókkal tartják a kapcsolatot, de mindenki úgy tapasztalja, nincsen pánikhangulat. – Akik a koronavírus megjelenése óta hazatértek, elmondták, az országban nyugalom és béke tapasztalható. És bár vannak, akik maszkot viselnek, ez Ázsiában egyáltalán nem szokatlan, hiszen sokan a szén-monoxid miatt is úgy gondolják, védeniük kell magukat – avatott be az irodavezető. Az európai turisták nagy része viszont maszk nélkül élvezi az ázsiai nyaralást.

