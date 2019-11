Megalakult Sarkadon a képviselő-testület

Alakuló ülést tartott hétfőn a művelődési központban a sarkadi képviselő-testület. A grémiumba dr. Mokán István polgármester mellett bekerült Bende Róbert, Bondár Lajos, Mester Judit, Mitykó Pál, Nagy Imre, Oláh József, Sajti Lajos, Sarkadi Kálmán, Sárközi Sándor és Sárosi Mátyás.

Alpolgármesternek választották Mester Juditot. Öt bizottság jött létre: az ügyrendi elnöke Sarkadi Kálmán; a művelődési, oktatási és sporté Bende Róbert; az egészségügyi, szociális és lakásügyié Sárosi Mátyás; a pénzügyié Sajti Lajos; a gazdaságié Bondár Lajos lett.

Az ülésen a polgármesteri programot is ismertette dr. Mokán István. Kiemelte: nagy megtiszteltetés és felelősség is a polgármesterség, amit szolgálatnak nevezett. Megszolgálná a bizalmat, eredményességgel is, nem csak kellő alázattal, hálatelt szívvel és szeretettel áthatott lélekkel.

Az önkormányzatnál és intézményeinél határozott szakmai munkát, ügyfélbarát közigazgatást kért, megtartanák és bővítenék a munkahelyek számát. Adósság- és hitelmentes gazdálkodást, egyensúlyban lévő költségvetést, gyarapodó városi vagyont szeretne látni.

Sorolta, milyen beruházások vannak napirenden, a Sarkadkeresztúri úton ipari területet alakítanak ki, fejlesztik több sikeres pályázat révén a piacot, a turisztikai fejlesztések révén még szebbé válik a település. Keresik az Almásy-kúria korszerűsítésének lehetőségét. A Kossuth-kert és a Szent István tér felújítására szintén nyertek forrást. Fontosak a gyerekeket nevelő, oktató intézmények.

A sportfejlesztés keretében az Anti úton 2021 nyarára tanuszoda épül, a Táncsics tér közösségi tér lesz. A közlekedésfejlesztés során elindult az Anti és Gyulai út kereszteződésében a közműkiváltásokkal a körforgalom kialakítása, az építkezés jövő indulhat és nyárra érhet véget. Cél a burkolatlan utak burkolása, a meglévő burkolt utak felújítása, a Zsarói utca korszerűsítésére nemrég 30 millió forintot nyertek el. A Sarkad környékén lévő állami utak, így a Gyula és a Doboz felé menő szakaszok rendbe tételét szintén szorgalmazzák.

A közfoglalkoztatási program folytatódik, az értékteremtést helyezik előtérbe. Segítik a civil szervezeteket, együttműködnek az egyházakkal. Gondolnak az idősekre és a fiatalokra egyaránt. A közrend, a közbiztonság javítása érdekében újabb térfigyelő kamerákat telepítenek. Lényegesnek mondta, hogy tiszták, rendezettek legyenek a közterületek. A közvilágítást szintén korszerűsítik, a beruházás minden utcát érint majd, LED-es világítást építenek ki, a lámpák egymással is kommunikálnak majd.

A városvezető azzal zárta: biztos, hogy ezeken felül további lehetőségek szintén nyílnak a következő, 2024-ig tartó ötéves ciklusban Sarkad számára, amiket kihasználnának a sarkadiak érdekében, a város javára.