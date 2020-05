Lencsevégre kapták Gyula utcáit és épületeit

Gyula régen és mostanában címmel készített videót egy független gyulai filmes csapat.

A két főből álló stáb életében kezdetben csak hobbiként volt jelen a filmkészítés, majd miután megvették első komolyabb fényképezőgépüket, teljesen kinyílt előttük a tér, a világ.

– Beszippantott minket is a fotózás és a filmkészítés világa, mint itt a megyében sokan másokat is. Bátai Gergely álmodta meg az AstronovaFilm formációt, melyhez hamar csatlakoztam és több éven keresztül dolgoztunk különféle filmes projekteken. Belekóstoltunk a reklámfilmektől a videoklipekig szinte mindenbe. Gergő néhány éve kiköltözött Németországba, de a közös munka az internet segítségével továbbra is tart. Ő Németországban végzett szakirányú képzéseket én pedig Békéscsabán, ahol többek között Bencsik Ádámmal is megismerkedtem. Ádám általában Békéscsaba utcáit járja, a Békés Megyei Hírlap oldalain is jelennek meg képei gyakorta – árulta el Jobbágy Zoltán.

Videó: Astronova

A két gyulai fotós most a fürdővárosiakat lepte meg egy pár perces videóval, Gyula régen és mostanában címmel. Mint megtudtuk nem először készítettek felvételeket erről a településről.

– Hat éve is készült már egy ilyen videó, majd beszélgettünk Ádámmal, hogy mi lenne ha csinálnánk egy újat. Pár nap múlva már be is jártuk Gyula utcáit a fényképezőnkkel. Igaz, a következő körre 3 évet kellett várni, de a karanténidőszak után szinte kötelező volt kimenni a szabadba csavarogni a lehetséges keretek között. A régi fényképek újrafotózása kitűnő szórakozás mindenki számára, aki szeret fotózni. Első feladatként el kell találni, hogy honnan is készült anno a fénykép. Az objektív látószögét pontosan megtippelni pedig még hosszabb vitákra is alkalmas lehet. Van amit többszöri próbálkozásra sem sikerült. Sokszor olyan helyről kellett volna fotózni, ahol ma már egy épület áll, vagy magánterület, esetleg egy forgalmas utca. Gyulát nyáron elborítják a fák lombjai, így egyes szögeket csak lombhullatás után lehet újrafotózni.

Jobbágy Zoltán hozzátette, hogy mint ahogy mindenki, úgy a gyulaiak is nagyon szeretik a városukat. Szeretnek képeket nézegetni róla, ők pedig fotózni szeretnek.

– Ha a közönség örömmel fogadja, akkor mind a két fél nyertes szituációban van. Az idő elteltével mi is csak osztani tudjuk a bölcsességet, hogy alkotni jó, közösen pedig még jobb. Akinek van fényképezőgépe, az ne hagyja porosodni! Nagyszerű hobbi, amit manapság már telefonokkal is lehet végezni.