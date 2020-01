Lecserélték az útbaigazító táblákat

Harminc év után megújította a Tourinform-hálózat arculatát a Magyar Turisztikai Ügynökség, ennek részeként egy új logót vezettek be – közölte a békéscsabai Tourinfom-iroda a Facebook-oldalán.

Mint írták, a logóban továbbra is megtalálható az „i” betű, a nemzetközileg is értelmezhető „information”, azaz információ jele. Az elérhető naprakész információkra utaló „i” betűt körülölelő forma, mint két kéz, az irodák személyzetének segítőkészségét is jelképezheti.

Az elmúlt napokban Békéscsabán is cserélték az utak mentén található régi útbaigazító táblákat, ennek megfelelően már városszerte az új logóval ellátott információs KRESZ-táblákkal találkozhatnak az érdeklődők.