Két területen díjazták az Implom általános iskolát

– Intézményünk egyrészt a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központhoz, másrészt mint a német nemzetiségi oktatást évtizedek óta végző intézmény az országos lefedettségű Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központhoz is benyújtotta pályázatát – tudtuk meg Kertes Gabriellától. Az Implom József Általános Iskola intézményvezetője elmondta, első, komplex jó gyakorlatuk az Örömpedagógia elnevezést kapta.

– Legfőbb célunk, hogy mind a nyolc osztályban kiemelten gyermekközpontú, élményeket nyújtó, azok által motiváló egyéni tanulási utakat is teremtő, egymásra épülő újításokat alkossunk meg – hangsúlyozta a szakember. A „Sakk-palota”, a „Mozgáskotta”, a „Grassroots”, a „Boldogiskola” programok egyaránt részei a projektnek, amelyek egy-egy eleme valamennyi tanulót érint tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozásokon.

– A programokba a szülőket is bevonjuk, illetve széles körű kapcsolati hálónkon keresztül az egyes területekhez kapcsolódó személyiségeket is szeretnénk meginvitálni a közös munkába, akár konferenciák szervezésével – ecsetelte.

Az érdeklődő pedagógusok számára hospitálási lehetőséget nyújtanak bemutatóórák és -foglalkozások keretében, szakmai napokkal, előadásokkal, műhelymunkákkal.

A három évre szóló bázisintézményi cím azt jelenti, hogy az átlag felett teljesítő, innovatív pedagógiai módszerekkel rendelkező iskolák szakmai tapasztalataikkal segítik a többi intézményt. A cím odaítélésekor fontos szempont például, hogy az iskola példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával rendelkezzen. Az iskolák átlag felett teljesítenek a kompetenciaméréseken, kiemelkedően jók a továbbtanulási mutatóik és alacsony náluk a lemorzsolódás.

A német nemzetiségi nyelvoktatás területén A generációk összefonódása a hagyományápolás tükrében címet adták projektjüknek.

– Fontos elképzelésünk a nemzetiségi identitástudat megerősítése a hagyományokon keresztül – húzta alá Kertes Gabriella. – Tradícióink csak akkor maradhatnak fent, ha megéljük azokat. A digitális világban felnövekvő nemzedékek számára fel kell tárnunk, meg kell ismertetnünk a múlt értékeit.

Az iskolában hatvanéves a német nemzetiségi nyelvoktatás, amelynek apropóján programsorozatot is szerveztek.

– A nemzetiségi nyelvoktatás részeként pedig kiemelt figyelmet szentelünk a német nemzetiségi kulturális életnek, amelynek jegyében a Németvárosi Óvodával és a német nemzetiségi önkormányzattal is szorosan együttműködünk – folytatta a gondolatot. – A Márton-napi, adventi, húsvéti, pünkösdi eseményeken mindig jelen vagyunk, diákjaink táncos-zenés műsorszámokkal lépnek fel.

A Tiszántúlon viszonylag kevés iskola foglalkozik német nemzetiségi nyelvoktatással, éppen ezért az egész országból várják majd a pedagógusokat jó gyakorlatokra, kerekasztalokra, szakmai workshopokra, gyakorlatorientált órákra. Az intézményvezető kiemelte, a mostani sikerhez az elmúlt évek szisztematikus, szakmai munkája vezetett el, melyben a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ végig kiváló partner volt, mindenben segítve az iskola fejlődését.

Kiváló szakmai munka az iskolákban

Elégedett lehet a Gyulai Tanke­rületi Központ, hogy hat új bázisintézményi címet is „begyűjtöttek” iskolái, köztük három általános iskola, továbbá művészeti iskola, gimnázium és gyógypedagógiai intézmény is. A kiemelkedő sikernek számos összetevője volt. Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató elmondta, a címet elnyerő iskolákban évek óta kiváló munka folyik, s emellett intézményeik minden szakmai, anyagi segítséget megkapnak munkájukhoz. Beérett a gyümölcse annak a fórumsorozatnak is, mely az iskolák jó gyakorlatait osztotta meg a többiekkel. A tankerület élő kapcsolatot alakított ki az intézményvezetőkkel, melyet kölcsönös szakmai nyitottság, együtt gondolkodás, folyamatos tájékoztatás jellemez.

Hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy kiváló partneri kapcsolatuk alakult ki a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központtal is.