Javulhat az Élővíz-csatorna vízminősége a napokban

Láthatóan sok hordalék gyűlt fel az Élővíz-csatornában, aminek következtében a víz barnás színű lett. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kikérte Szabó János, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója véleményét.

Az Élővíz-csatorna jelenlegi vízminősége is alátámasztja a szakmai igényt, hogy szükség van a meder teljes hosszának kotrására. Egyebek mellett ezt mondja Szabó János, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, akitől arról kértem információt, miért barnult be a Békéscsabán átfolyó víz, és ez a helyzet hogyan orvosolható – írja Facebook-oldalán Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. – Igazgató úr tájékoztatásként közölte, részben a csatornában található nagy mennyiségű iszap illetve a túlburjánzott növényzet eredményezi a nyári meleg időszakban a vízminőség romlást. Ehhez társult, hogy a Fehér-Körösön levonuló nagy árhullám nem tette lehetővé (a magas vízállás és a sok hordalék miatt), hogy onnan vizet juttassanak az Élővíz-csatornába. A helyzet a következő napokban láthatóan javulni fog – tett ígéretet igazgató úr –, ugyanis már újra be tudják táplálni a vizet a Fehér-Körösből az Élővíz-csatornába, és az intenzívebb vízmozgás eredményeként javul majd a vízminőség.