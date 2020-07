Ízek és illatok

Hetente jelentkező rovatunkban Mokran Róbert békéscsabai sommelier bor-étel párosításokon keresztül mutat be szőlőfajtákat és bortípusokat. A borszakértő ezen a héten egy kétrészes sorozat első etapjaként az Egri Bikavért mutatja be, melyhez egy izgalmas vaddisznószűzérme receptjét is elhozta olvasóinknak.

Egri Bikavér A bikavér legendája az egri várhoz kötődik. Az ostrom alatt álló vár már az utolsó erejével próbált ellenállni a törököknek, mikor is Dobó István kinyitotta a pince ajtaját és vörösbort adott minden katonájának, akik megújult erővel kezdték el visszaverni az ostromlókat. Az ellenség csak a vörös foltokat látta a megacélozott magyarok szakállán és páncélján, nem értve azok hirtelen jött erejét és lendületét, mely egy bikáéval ért fel. Így született meg a legenda, miszerint az elszánt magyarok a bikák vérét isszák. Természetesen a legenda nem igaz. (A név eredete a következő heti cikkben fog kiderülni.) Rögös múlttal rendelkezik a bikavér hírneve, ugyanis a szocializmusban a Tokaji Aszú mellett csak az Egri Bikavér volt kis hazánk fő exportja a borok terén. Ennek köszönhetően hatalmas mennyiségű és évről évre silányabb minőségű borok jelentek meg a környező országokban. Lerombolva ezzel e dicső nedű hajdani hírnevét. Napjainkban szerencsére egyre több kiváló borász dolgozik a szebb napokat látott hungarikum becsületének visszaállításában, évről évre egyre több hazai és nemzetközi sikerrel. A modern Egri Bikavérben egyik szőlőfajta sem uralkodik. Megjelenésében a gránátvöröstől, egészen a mély rubin színárnyalatig képes ragyogni és táncot járni a pohárban forgatás közben. Ízében és illatában karakteres, a fűszerek és a gyümölcsök egyszerre kerítenek hatalmukba. Lágy, visszafogott tanninok, azok hangsúlyozása nélkül, kedves, de határozott savjai az érlelés ígéretét hordozzák magukkal. Ha a vacsoraasztalnál keresünk társat a bikavérünknek, akkor a magyaros ételekkel nem lőhetünk mellé, legyen az sertés, vagy marha. Testesebb, hordósabb változata viszont jó partnere lehet egy steaknek, vagy az egyéb marhahúsból készített grill és bbq ételeknek is. Továbbá, a vadhúsok mellé az egyik legjobb választás, főleg ha az elkészített étel gyümölcsmártással van tálalva, mert ekkor a kékfrankos alapú borunk igazi táncba kezd az étellel. Éppen ezért esett a választás ezen a héten A természet ízei olvasóinktól című szakácskönyv Vaddisznószűzérmék Hubertusz módra receptjével. A vadhús szerkezete tökéletesen harmonizál a bikavér struktúrájával és fűszerességével. A hús mellé készített ribizlis mártás pedig a bor gyümölcsösségével összefonódva mutat új távlatokat az ízek harmóniájában. Gyorstalpaló az Egri Bikavér kategóriák világához, hogy tisztán lássunk, melyik micsoda és miért kerül többe. A hatályos jogszabályoknak megfelelően három különböző klasszifikációba soroljuk az Egri Bikavéreket. Classicus, Superior, Grand Superior. A szigorú szabályozások kitérnek a termesztésre, szüretre, feldolgozásra, házasításra, érlelésre is többek közt. Legfontosabb eltérések a kategóriák között a minimális érlelési idő, vagy az egy hektárról származó szőlő maximális szüretelésének a mennyisége. Ami azért nagyon fontos, mert minél kevesebb az egy tőkén lévő szőlőnek a mennyisége, annál koncentráltabb bor készíthető belőle. Néhány fontosabb szabály alapján a kategóriák közötti különbségek: Classicus: Maximális hozam 100 hektoliter/hektár

Legalább négy szőlőfajta borának házasítása

A bort legalább 6 hónapig fahordóban kell érlelni

Minimális alkoholtartalma 11,5% Superior Maximális hozam 60 hektoliter/hektár

Legalább négy szőlőfajta borának házasítása

A bort legalább 12 hónapig fahordóban kell érlelni

Minimális alkoholtartalma 12% Grand Superior Maximális hozam 35 hektoliter/hektár

Legalább négy szőlőfajta borának házasítása,

A bort legalább 12 hónapig fahordóban kell érlelni

Minimális alkoholtartalma 12% Eltarthatóság szempontjából a Classicus és Superior kategóriák borait 2-4 éven belül érdemes elfogyasztani. A Grand Superior ennél nagyobb potenciállal jeleskedik és akár 5-6 év múlva is kiváló formájában kóstolhatjuk. Fontos, hogy a cikkekben ajánlott eltarthatósági idők csak ajánlások és a borok tökéletes kondíciójára vonatkoznak, ettől függetlenül a komplexebb borok 10-15 év múlva is fogyaszthatóak, sok esetben nagy élvezeti értékkel. A tökéletes élmény érdekében 16-18 celsius fokra temperáljuk. Vaddisznószűzérmék Hubertusz módra Hozzávalók 4 személyre:

2 vaddisznó szűzpecsenye

liszt

zsír

1 dl erőleves

1 dl vörösbor

1 teáskanál kristálycukor

6–8 dkg pirosribizlilekvár

0,5 dl konyak

párolt rizs

fehér bors

só Elkészítés: Karikára vágjuk a szűzérméket, 1 főre 4–5 karikát számolunk. A kés lapjával meglapogatjuk, enyhén megsózzuk,

egyik oldalát lisztbe mártjuk, és zsiradékban hirtelen elősütjük, majd kiszedjük belőle. A fennmaradt zsírra szórunk

egy evőkanál lisztet, hagyjuk, hogy lesüllyedjen benne, és felengedjük az erőlevessel. Ezután hozzáöntjük a vörösbort, ízesítjük a cukorral, fehér borssal, és hozzáadjuk a pirosribizli-lekvárt. Összeforraljuk, hozzáadjuk a konyakot, belerakjuk a szűzérméket, és készre főzzük, hogy egy jó mártást kapjunk. Köretként párolt rizst

készítünk hozzá. Tálaláskor a párolt rizsre rátesszük a szűzérméket és leöntjük a mártással. Eddig megjelent cikkeink a rovatban:

