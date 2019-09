Felhívták a figyelmet a felelős állattartásra Békéscsabán

Kutyabarát napot szervezett a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány vasárnap délutánra a megyeszékhelyre. A program két részből állt, egy kutyás felvonulásból és egy közösségi programból. A felvonulás, a közös kutyasétáltatás a Szent István tértől a Szigligeti utcai játszótérig tartott.

Zsótér Mária, az alapítvány elnöke elmondta, nem tömegrendezvényt, hanem egy kisebb közösségi programot terveztek megvalósítani, melyet idén elsőként, de hagyományteremtő szándékkal szerveztek meg. Zsótér Mária hozzátette, az eseménnyel a felelős állattartásra is szeretnék felhívni az emberek figyelmét.

A séta után a közösségi program a Szigligeti utcai játszótéren folytatódott, ahol többek közt olyan gazdák számoltak be az állattartás örömeiről és nehézségeiről, akik örökbe fogadták házi kedvencüket. Ezenfelül a programon megjelenő gazdik, illetve kutyáik egy közös fotózáson is részt vehettek. A Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület kutyás bemutatóit is megtekinthették az érdeklődők, de volt állatos test- és arcfestés, ügyességi játékok, babajátszó, sütikóstoló, valamint bemutatkozott a Remény-Lak Állatvédő Egyesület, és az eseményen indították el a „Kutyabarát mentorprogramot” is.

– Az alapítvány a Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében Békés megyében című pályázat keretében indítja el a programot a projektgazda, a Mi-Értünk Prevenciós és Segítő Egyesület együttműködő partnereként. Keressük azokat a 15-20 éves fiatalokat, akik vállalják, hogy tíz hónapon keresztül velünk kutyáznak. Itt olyan, ebekkel foglalkozó békéscsabai szervezeteket, szakembereket, önkénteseket ismerhetnek meg a résztvevők, akiktől tanulhatnak, kérdezhetnek, akiknek munkájából ízelítőt kaphatnak, s akár támogathatják is őket – árulta el Zsótér Mária.