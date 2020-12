Cipősdoboz akció: tegye szebbé egy gyermek karácsonyát!

A koronavírus-járvány időszakában minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra, ezért a Baptista Szeretetszolgálat idén is elindította karácsonyi adománygyűjtő kampányát, a 17. Országos Cipősdoboz Akciót, melyhez idén lapunk kiadója, a Mediaworks Hungary Zrt. is csatlakozott. Az adományát a Békés Megyei Hírlap Munkácsy utcai irodájába is behozhatja december 15-ig.

Az immár egy hete zajló projektben összesen 150 gyűjtőpont várja az ajándékokat és mintegy 100 partner járul hozzá a gyűjtés sikeréhez. A szeretetszolgálat kampányából kiderült, idén nem épülhet fel Budapest szívében a Cipósdoboz Vár, ezért a Baptista Szeretetszolgálat kibővítette az online dobozolás lehetőségét. Ennek köszönhetően játékok, higiéniai eszközök, könyvek vásárlásával vagy pénzadomány küldésével lehet érintésmentesen adományozni akár a www.ciposdoboz.hu oldalról elindulva. Békés megyén belül pedig nyolc gyűjtőponton várják az adományokat: a gyulai Baptista Imaházban, a Békés Megyei Hírlap irodájában (Békéscsaba, Munkácsy utca 9.), a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban, a Kondorosi Baptista Gyülekezetnél, a lőkösházi Lőkös Burgerben, a tótkomlósi OIL! benzinkúton, a békéscsabai Plazma Centerben és a szintén csabai Szőnyeg Mester Kft. Gyóni Géza utca 8. szám alatti üzletében. Amennyiben valaki személyes ajándékkal szeretne meglepni egy nehéz sorsú kisgyermeket, annak idén sem kell mást tennie, mint keresnie egy cipősdobozt, majd megtölteni azt szép, ugyanakkor hasznos dolgokkal, például játékokkal, írószerekkel, higiéniai eszközökkel, édességgel, vagy könyvvel. A megtöltött dobozt borítsa be színes csomagolópapírral, lehetőség szerint külön a tetejét és külön az alját, majd ragassza le átlátszó ragasztószalaggal, esetleg kösse át zsineggel. Végül a dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékát. Az összegyűjtött cipős-dobozokba rejtett meglepetéseket a szeretetszolgálat logisztikai partnerein és országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a leginkább rászoruló gyermekekhez. A dobozokat gyermekotthonok, nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékos gyermekek fejlesztésével foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok, családsegítő szervezetek veszik át.

A Baptista Szeretetszolgálat végül hangsúlyozta: azért, hogy a kampány során minden járványügyi előírásnak megfeleljenek, az ajándékokat ózonnal fertőtlenített raktárakban tárolják és kezelik. A szervezet tavasszal átadott új logisztikai központjában az alkalmazottak testhőmérsékletük mérése után, maszkban és kesztyűben dolgoznak. Az operatív feladatokat ellátó kollégák pedig rendszeres PCR-tesztelésen esnek át.