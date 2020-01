Beruházásokról is tárgyalt a képviselő a kormányfővel

Folytatódik az M44-es építése és a beruházások sora; tárgyalnak arról, hogy befektetők érkezzenek Békéscsabára; rendeznék a megyeszékhely néhány fontos problémájának, így a Körös Hotel és a leégett István malom kérdését – ezekről is beszélt Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a lapunknak adott interjúban.

– Miben sikerült előrelépnie tavaly Békés megyének, azon belül az 1. számú választókerület településeinek, így Békéscsabának?

– Békés megyére is jellemző az az országos tendencia, miszerint hullámzó ütemben, de kismértékben csökkent a munkanélküliség, nőtt a foglalkoztatottság, emelkedtek a jövedelmek, ha nem is az itt élők által joggal elvárt arányban. Bár az elvándorlás továbbra is megfigyelhető a térségben, lassult az üteme, és kismértékben nő a születéskor várható élettartam. Folytatódtak a beruházások az európai uniós és a hazai forrásból megvalósuló projektek részeként, attól kezdve, hogy ipari parkok létesültek, azon át, hogy közösségi terek újultak meg, egészen addig, hogy sokféle közintézményben energetikai korszerűsítések zajlottak.

– A legjelentősebb az volt, hogy elkészült az M44-es Tiszakürt és Kondoros között. Érezhető ennek valamiféle pozitív hatása azon túl, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá vált a közlekedés? Elsősorban külföldi befektetők érkezésére gondolok…

– Vannak konkrét, a várost érintő megkeresések. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a Modern Városok Program részeként létrejöttek, létrejönnek olyan ipari parkok, ahol a vállalkozások letelepedhetnek. Emellett az M44-es Kondoros és Békéscsaba közötti szakasza is elkészül a forgatókönyv szerint jövő év elejére, de van esély arra is, hogy ez év végén. A befektetőkre visszatérve: azt kérjük a kormánytól, hogy a külföldi befektetők figyelmét hívják fel arra, hogy Békés megye olyan térség, ahol a szakképzés biztos lábakon áll – ráadásul ezen a területen komoly fejlesztések vannak folyamatban –, s aminek megközelíthetősége jelentősen javult és javul, illetve ahol van munkaerő-tartalék. A minap tárgyaltam Orbán Viktor miniszterelnökkel, a megbeszélések fókuszában ez is benne volt. Az ország fejlettebb régióihoz való felzárkózásunk beruházások nélkül nem valósulhat meg.

– Miről tárgyalt még a miniszterelnökkel?

– Szóba került, hogy egy város akkor modern, 21. századi, ha az útjai is olyanok, van esély arra, hogy rövid időn belül megkapja Békéscsaba azt az 5-5,5 milliárd forintot, amit igényelt utak építésére, aszfaltozásra. Az is fontos, hogy a járdák szintén járhatók legyenek, egy járdaépítési, -felújítási program ugyancsak téma volt. Beszéltem a felsőoktatás, a szakképzés, az M44-es továbbépítése; a Gyulát Békéscsabával összekötő zöldfolyosó kérdéséről; az egykori Körös szálló problémájáról; a leégett István malom közösségi célú hasznosításának lehetőségéről; a piac megújításának folytatásáról és a megyeszékhelyen megvalósuló komplex energetikai program forrásszükségletéről. Ez utóbbi projekt elektromos meghajtású buszok rendszerbe állítását, napelempark építését, geotermikus energia hasznosítását, a közvilágítás javítását foglalja magában.

– Békéscsaba mellett több település tartozik még a választókerületéhez. Esetükben mi várható?

– Az, hogy folytatódnak a TOP-os fejlesztések, valamint a Magyar Falu Programban megvalósuló beruházások: orvosi eszközöket vásárolnak, közösségi tereket újítanak fel, járdákat építenek, közterületeket tesznek rendbe. Ezek a fejlesztések mind azt célozzák, hogy olyan infrastruktúra legyen a kistelepüléseken is, amik miatt – ha máshol is dolgoznak – érdemes helyben maradniuk az embereknek. Sikerült a szabadkígyósi kastély felújítására pluszforrást biztosítani, és ha elkészül a Wenckheim-kerékpárút is, ez a fejlesztés remekül illeszkedik ahhoz az elképzeléshez, hogy Gyula és Békéscsaba együtt kiemelt turisztikai térséggé válhasson.