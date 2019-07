Békésről indulva járják végig a Körösök vidékét a VíziVándorok

Egész nyáron érkeznek az iskolai csoportok az ország számos tájáról, hogy Békés-Dánfokról indulva megismerjék a megye, illetve a Körösök különleges természeti és épített értékeit a VíziVándor tábor keretében. A program elejétől a végéig telt házas, és sok a visszatérő vendég.

A szegedi Karolina általános iskolából és gimnáziumból már a második turnus érkezett az idei nyáron Békésre.

– Már tavaly is voltunk itt – árulta el Blahó Bence, az intézmény testnevelő tanára, a csoport vezetője. Mint elmondta, párja békési, és neki köszönhetően ismerte meg annak idején a vidéket. Az előző nyáron a gyerekek olyan jól érezték magukat, hogy – bár lehetőség lett volna arra, hogy Balatonhoz vagy az Őrségbe menjenek – fel sem merült, hogy ne a Körösök vidékét válasszák. A pedagógus kérdésünkre úgy vélekedett, hogy a diákoknak nagyon bejön az igazi szabadság, a környék érintetlensége. Dánfokon például jurtasátorban aludtak, de a fiatalokhoz közel állnak a szabadstrandok is.

– Emellett nem elhanyagolható, hogy a Békés megyei programban evezés és biciklizés egyaránt elérhető – ecsetelte. – A többi táborban csak az egyik vagy a másik válaszható.

Blahó Bence érdekességként megemlítette, hogy a lehetőséget február 1-én hirdették meg az iskolájukban, és másnapra már hatvanan iratkoztak fel a jelentkezők listájára.

Az ősztől a 11. osztályt kezdő Kosóczky Áron elmondta, már tavaly is ott volt a Dánfokról induló VíziVándor táborban, és most is szívesen kelt útra.

– Nagyon szórakoztató napok voltak, bulisan telt, elhülyéskedtünk – fogalmazott. – Az osztálytársaimmal pedig megbeszéltük, hogy idén sem hagyjuk ki a lehetőséget. A csapat egyébként nagyon megszerette az evezést, talán azért is, mert kerékpározni általában több lehetőségük van.

Kálmán Tibor, Békés alpolgármestere, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Alsó-Tisza és Körösök Régióért felelős képviselője elmondta, a VíziVándor tábort ebben az évben is hazánk hat táján rendezik meg. A Körösök-vidéke iránt akkora volt az érdeklődés, hogy alig egy hét alatt az összes lehetőség betelt. Csoportok érkeznek, érkeztek Budapestről, Budapest-Kőbányáról, Szegedről, Dunabogdányból, Debrecenből, Vásárosnaményból, Nyíregyházáról, Kecskemétről, a Balaton mellől, Szentendréről és Kalocsáról is.

Zanócz Róbert, a táborok koordinátora megerősítette, hogy jó a fogadtatás. A közeljövő fontos feladatának nevezte, hogy a folyón tíz kilométerenként pihenőhelyeket alakítsanak ki, hiszen a visszajelzések szerint erre komoly az igény. Várhatóan egyébként hamarosan lépések történnek ebben az ügyben is.

Kitért arra, hogy a fiatalokhoz nagyon közel áll az „Amazonas-feeling”, a Békéstől Szarvasig vezető folyószakasz legendás nyugalma és szépsége. A csapatok egyébként az első két napon Békés-Dánfokról indulva kerékpártúrát tesznek előbb Békés és Békéscsaba, majd Gyula környékén. A harmadik napon vízre szállnak és Köröstarcsáig, illetve Félhalomig eveznek. A negyedig napon Gyomaendrőd, az ötödiken Szarvas a cél. Utóbbi városban ismét kerékpártúra várja őket.