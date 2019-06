Átadták a Kiserdei Tanuszoda épületét Füzesgyarmaton

Ünnepélyes keretek között adták át és avatták fel a Kiserdei Tanuszoda épületét péntek délután Füzesgyarmaton. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épült tanuszoda hiánypótló feladatot lát el a jövőben: egyfelől biztosítja az iskolások számára a testnevelésórákon történő úszásoktatás infrastrukturális feltételeit, valamint helyszínt ad a térségbeli gyermekek mindennapos sportolására, de az oktatási időn kívül a felnőtt lakosság is igénybe tudja majd venni az uszoda szolgáltatásait.

A forróság ellenére kisebb tömeg gyűlt össze az avatóünnepségen péntek délután a Kossuth utca 88. szám alatt. Nem csoda, hiszen az alapkőletétel óta immáron három év telt el, s a település lakosai éppúgy várták a fejlesztési program keretében megépült tanuszoda átadóját, mint az úszásoktatás iránt érdeklődő, arra jelentkező gyermekek és leendő oktatóik. A rendezvényen megjelenteket Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára, dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Bere Károly polgármester köszöntötte.

Az államtitkár kiemelte, a múltban és a jelenben nagy sikereket értek el az úszóink, éppen ezért szükség van a minőségi utánpótlás-nevelésre, de még nagyobb szükség van arra, hogy minden gyermek megtanuljon úszni.

– A fejlesztési programot a lehető legtöbb tartalommal kívánjuk megvalósítani. Ennek oka egyértelmű, hiszen az úszás az egyike a legegészségesebb sportágnak: a minőségi testedzés mellett a gyermek számára fegyelmet tanít, javítja vagy még jobbá teszi a testmozgást és rendkívüli módon fejleszti a keringési rendszert. Magyarországon kiemelt jelentősége van a sportnak, és a magyar kormány minden segítséget megad, hogy sportsikerekkel teli múltunkat elismerésre méltó sporteredményekben és sportolásban gazdag jövő követhesse – fogalmazott Szabó Tünde.

Dr. Kovács József elmondta, 2014-ben született meg az a kormányhatározat, ami a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programmal egyetértve alapozta meg a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházásokat, így a tanuszodák, tornatermek és tantermek építését országszerte. A kormány a Nemzeti Sportközpontokat bízta meg azzal a feladattal, hogy fogja össze és országosan próbálja együttműködésben biztosítani ezen beruházások megvalósulását.

Bere Károly arra tért ki, hogy bár a projekt kezdetén voltak hangok, melyek nem feltétlen értettek egyet azzal, hogy a tanuszoda Füzesgyarmaton épüljön fel, végül a felsorakoztatott okok mindenkit meggyőztek.

– Elsősorban szakmai oka volt annak, hogy a településünkre került a létesítmény. Részint már van egy fürdő a városban, részint a szükséges kutak is rendelkezésünkre állnak. De humánerőforrás magyarázata is van a döntésnek, ugyanis vannak olyan szakembereink, akik jártasak az üzemeltetésben, továbbá olyan szakértőink is, akik úszni tanítják a gyermekeket – fogalmazott a polgármester.