Kitüntetést kaptak a hősies helytállásért, bátorságért

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerésben részesítette a Szeghalmi Rendőrkapitányság egyik körzeti megbízottját. A zászlós égő házából mentett ki egy idős nőt Körösladányban.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, tűzoltósági főtanácsos szerdán elismerésben részesítette Molnár Csaba r. zászlóst, a Szeghalmi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját. A rendőr április 14-én Körösladányban, égő házából mentett ki egy idős nőt.

A tüzet a szomszédok vették észre, egy férfi be is ment a házba a nőért, de az ablakon át nem tudta kisegíteni. A rendőr a férfi után ment, a karjaiba vette a nőt és kivitte az udvarra. A férfi követte a rendőrt, így ő is kijutott a házból. Hősies helytállásukért, bátorságukért dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy a körzeti megbízottat és a nő segítségére siető férfit is kitüntette.