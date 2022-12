Ördögi kinézete ellenére galamblelke van Ferinek, az orosháziak vasemberének. Nem mellesleg nagyon tehetséges növényszobrász is. S miközben szenvedélyesen szereti a munkáját Fazekas Ferenc, van neki egy másik, nagyon látványos szenvedélye: kiló számra viseli magán a fém és műanyag testmódosító eszközeit. Őszintén elárulta nekünk, ezen nem is akar változtatni. Mondjon bárki, bármit is róla.