Országos átlag felett termett megyénkben a paradicsom

A falugazdászok által begyűjtött adatok alapján közreadták az őszi mezőgazdasági munkákról szóló jelentést. Ebből többek közt kiderül, úgy tűnik, az idei burgonyatermés megfelelő lesz, a megyei paradicsomtermés pedig kifejezetten jó lett.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai alapján a burgonya vetésterületének 89 százalékán már betakarították a termést, az országos termésátlag 25,8 tonna volt hektáronként, ez 8,6 százalékkal nagyobb, mint tavaly. Békésben a 84 hektáros termőterületen már mindenhol megtörtént a betakarítás: 1512 tonna krumpli termett, ez az országosnál jóval kisebb, 18 tonnás hektáronkénti termésátlagot jelent.

A paradicsom szedése is befejeződött, a termőterület száz százalékával végeztek megyénkben, összesen 794 hektárról 67.490 tonna paradicsomot takarítottak be. Az országos termésátlag 69,6 tonna volt hektáronként, ezt a megyei 85 tonnás mennyiség jóval meghaladta, és nemcsak a dél-alföldi régióban, de országosan is a legjobb hektáronkénti átlagot produkálta a növény. Zöldpaprikából már nem ennyire jó a helyzet, az országos 17 tonnás termésátlagtól lemaradva 10 tonna paprika termett Békésben hektáronként.

Az őszi betakarítású gyümölcsök közül az őszibarack és a szilva szedése 90 százalékhoz közelít. Az őszibarack termésátlaga 8,2 tonna hektáronként, közel 20 százalékkal több, mint a 2018-as; a szilva pedig 10 tonnás hektáronkénti átlagot produkált. Megyénkben mindkét gyümölcsből jóval kevesebbet termett, előbbiből 3,3 tonnát, míg utóbbiból 6,3 tonnát szüreteltek hektáronként.

A legnagyobb volumenben termesztett gyümölcs, a téli alma szedése körülbelül 65 százalékon állt a jelentés napján. A tavalyi 26,3 tonnával szemben idén 15 tonna körül alakult a termésátlag országosan. Békésben a tavalyihoz hasonló 27 tonnás hektáronkénti termésátlag lett úgy, hogy a jelentés idején a munkák egytizede még hátravolt. Borszőlőből régiónk dobogós: Közép-Magyarország és a Dél-Dunántúl után nem sokkal lemaradva a Dél-Alföld produkálta a legmagasabb, 9,3 tonnás hektáronkénti termést. Országosan egyébként több mint 376 ezer tonna borszőlőt szedtek le az ültetvényekről úgy, hogy a betakarítás több mint húsz százalékával még nem végeztek a jelentés elkészültekor.