Nyugágyat, térkövet gyártanak Medgyesbodzáson

Jelenleg negyvenöten dolgoznak a START közmunkaprogramban. A foglalkoztatottak a helyi sajátosságokra épülő programelemek keretein belül gondozzák a parkok zöldterületeit, karbantartási feladatokat végeznek.

Folyamatos a munkája az asztalosüzemnek, az önkormányzati feladatok mellett pedig nyitnak a lakosság felé is. Készítenek nyugágyakat, kerti bútorokat a felszerelt műhelyben. Térkőgyártás is zajlik, napi 400 darabbal kezdődött, napjainkban ezt a számot sikerült megduplázni. Ezeknek az értékesítését is végzik a lakosság körében, de az önkormányzati területek burkolásánál, a katolikus templomnál szintén ez szolgál majd alapanyagul.

– A szociális programban a földutak karbantartását, az árokszélek gazmentesítését, a mellékutcák kátyúzását végzik az emberek. A Hunyadi utcai elkezdett betonút folytatása 100 méteren is feladat – sorolta Varga Gábor alpolgármester. Ahogy a mezőgazdaságiban, úgy az előbbi két programban is 15 ember vesz részt.