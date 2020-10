Oláh Gergő motiválta a mezőberényi nézőket

Motivációs estet tartott az X-faktorból megismert énekes Oláh Gergő a közelmúltban a közelmúltban a mezőberényi művelődési központban. Az előadó élete történetét mesélte el az érdeklődők előtt, és beszélt személyes harcairól is, amelyek elkísérték a siker útján.

Mint a mezobereny.hu oldal beszámolójából kiderül, az énekes egyebek mellett elárulta, hogy nagyon szegény családból származik, de hálás a szüleinek, mert az anyagiakon kívül minden mást megkapott. Mint mondta, olyan értékeket adtak át neki, amiket az életben azóta is folyamatosan hasznosít. Kitért arra, hogy dolgozott közmunkásként is, de mindig tudta, hogy ez neki csak egy átmeneti időszak az életében, és nem a végállomás.

Kitért arra, hogy az X-faktor előtt nagyon sok megyei és országos tehetségkutatón vett részt, de a tévés tehetségkutató előtt sehol sem sikerült kitörnie. A verseny közben nehéz volt neki három hónapig bent laknia, mikor a felesége és családja nélkülözött otthon. Végül elérkezett a döntő, ahol mikor meghallotta a nevét, összeesett a színpadon, és feltört belőle az összes addigi stressz. Még most is nehéz elhinnie, hogy ő nyert.

Mesélt arról is, hogy nehéz volt az új helyzetet is kezelnie, hogy mindenki az országban megismerte, és azt is, hogy az addigi bevételeik sokszorosa kezdett befolyni a bankszámlájukra. Majd azzal zárta, hogy a hite tudta őt megtartani abban, hogy ne „szálljon el”, megmaradjon normális embernek. Beszámolóit dalokkal szakította meg, és ilyen módon is inspirálta a közönséget. Az estet az önkormányzat Együtt sikerül! című programjának keretében hívták életre.

A Karancslapujtőn született Oláh Gergő az X-Faktor harmadik szériáját nyerte meg. 2015-ben az énekes bekerült A dal Eurovíziós nemzeti dalválasztó show elődöntőjébe A tükör előtt című dalával. 2016-ban ismét bekerült a műsorba a Győz a jó című slágerével. 2017-ben megismételte ezt a teljesítményt, de akkor nem egyénileg indult, hanem Roma Soul nevű együttesével és a Nyitva a ház című dalukkal. A Roma Soullal az ősi autentikus cigányzenét ötvözik a mai, modern popzene világával. 2016-ban Szikra-díjjal ismerték el tevékenységét.