Megszínesíti a hétköznapokat J Balvin új albuma (videó)

A Colores egy konceptalbum, mivel minden dal egy színről kapta a címét, és mindegyikhez készül egy videoklip is.

A kolumbiai énekes március közepén Instagram-videóban kérdezte 37 milliós követői táborát arról, hogy mit szólnának, ha a lemez a tervezettnél később jelenne meg. A reakciókból egyértelmű volt, hogy a rajongók nagyon várják már, hogy J Balvin (szó szerint) egy kis színt vigyen a jelenleg fenekestül felfordult életükbe.

A 2018-as, bombasikerű Vibrast követő Colores konceptalbum: minden dal egy színről kapta a címét, és mindegyikhez készül egy videoklip is, amit Colin Tilley rendez (Kendrick Lamar, DJ Snake, Halsey, Anderson.Paak), Takashi Murakami pszichedelikus vizuális világát tükrözve. Murakami tervezte az albumborítót is – egyébként korábban Billie Eilish-sal is kollaborált; a you should see me in a crown-hoz készített animációs videoklipet:

Tilley három klipet elkészített már az album előfutáraként megjelent kislemezekhez, amik a Blanco, Morado és Rojo címet viselik – március 19-én este pedig kikerült YouTube-ra a negyedik videó is, ami az Amarillo-hoz készült.