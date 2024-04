Alt Norbert alpolgármester elmondta, a program reggel kezdődik, és késő délutánig tart. Mint a Gyula Televízió tudósításából kiderül, Alt Norbert kiemelte, annak idején találkozónak nevezték el a rendezvényt, a Sérült Fiatalok Vármegyei Találkozója viszont mára fesztivállá nőtte ki magát, hiszen rengeteg civil szervezet, rengeteg önkéntes, rengeteg városi intézmény, a környező települések fiataljai, egyesületei, intézményei vesznek részt a programon. Hangsúlyozta, minden év tavaszán egy remek hangulatú programot hívnak életre a szervezők.

A Sérült Fiatalok Vármegyei Találkozója valamennyi programja ingyenes, a rendezvény pedig mindenki számára nyitott. Archív-fotó: Bencsik Ádám

Sérült Fiatalok Vármegyei Találkozója színes programokkal

Kovács Zoltán, a szervező egyesület alelnöke kiemelte, a sport, ahogy eddig, idén is fontos szerepet játszik a rendezvényen, a program pedig az integrációt is erősíti.

Papp Zsuzsanna, a Hatodik Érzék Egyesület elnöke elmondta, tavaly hétszázan vettek részt az eseményen, és várhatóan idén is lesznek ennyien a találkozón. Kitért arra, hogy lesz solymászbemutató, íjászverseny és kutyás agility bemutató, és idén ismét sikerül az Utazó planetáriumot is elhozniuk Gyulára.

Poptyilikán Anikó, a Pánczél Imre EGYMI főigazgatója kifejtette, tanulóik nagyon várják az idei programokat, és segítenek is azok lebonyolításában.

Fenesi Balázs, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületének elnöke elmondta, évek óta berendezik a kerekesszékes pályát, amiben több új elemet is alkalmaznak majd. A pályán többféle emelkedő és lejtő is lesz, többféle burkolaton is ki lehet majd próbálni a kerekesszéket.