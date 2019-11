Jövőre végre hozzánk is eljön Harry Styles

Május végén élőben is felcsendül a Sign of the Times.

Harry Styles bejelentette 2020-as, Love On Tour elnevezésű világkörüli turnéját, amely a hamarosan megjelenő Fine Line albumot követi majd. A nagyszámú show áprilisban kezdődik az Egyesült Királyságban, majd átszeli Európát és Észak-Amerikát, mielőtt októberben Mexikóban zárul. Az énekes május 31-én a Budapest Arénában lép fel. A dél-amerikai, ázsiai és ausztrál dátumokat később jelentik be. Európában Harry előtt az egyre ismertebbé váló popsztár, King Princess lép majd fel. Harry Styles zenei karrierje a One Direction csapatban indult be. A bandával négy slágerlista-vezető albumot, 4 teltházas világkörüli turnét, közel 200 díjat, és több mint 50 millió eladott lemezt tudhatnak magukénak. Harry szólóművészként 2016-ban a Columbia Records-szal kötött szerződést. Debütáló albuma 2017-ben jelent meg, és 14 ország slágerlistáját vezette. Első kislemeze, a Sign Of The Times hét országban került a slágerlisták élére, a Rolling Stone magazin pedig az Év Dalának

választotta. Az énekes ugyanebben az évben debütált színészként Christopher Nolan háborús drámájában, a Dunkirk-ben, amely nagy kasszasiker volt világszerte. A koncertekre november 22-én, pénteken 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés. Minden egyes eladott jegyből 1 dollárt jótékony célra fordítanak majd. A budapesti koncertre a regisztrált Live Nation tagoknak elővásárlási lehetőségük lesz november 20-án 10 órától. Az előadásokra limitált számban VIP prémium csomagok is elérhetők lesznek. A turné bejelentése alkalmából két új póló is kapható Harry Styles hivatalos weboldalán. A várva várt új album, a Fine Line december 13-án kerül a boltokba, de már előrendelhető CD és bakelit formátumban, illetve egy exkluzív verzió is kapható lesz, amely egy 32 oldalas

könyvet is tartalmaz majd a lemezfelvétel során készített fotókkal. A 12 számos albumon megtalálható less a Lights Up dal is, amely pár hete jelent meg, és már több mint 100 milliós nézettséget és streaming hallgatottságot ért el.