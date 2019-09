Összecsapnak Schumacherék

A hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia, Mick a Forma-2-ben versenyez, első és eddig egyetlen futamgyőzelmét augusztus elején éppen a Magyar Nagydíjon ünnepelhette. Unokaöccse, David a Forma-3-ban szereplő Campos Racingnél a sérült ausztrál Alex Peronit helyettesíti Szocsiban.

Mick Schumacher, son of Michael, and cousin David, son of Ralf, will compete in Russian Grand Prix support races this weekendhttps://t.co/gH4C4hwbUI

